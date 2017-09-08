«Секс-Трип»: Рецензия Киноафиши

Проклятый пикапер

Судьба к Эдди Гринлифу (Марк Крамптон) была беспощадна. Когда ему было десять лет, он влюбился в одноклассницу. Красавица выбрала другого и ушла с парнем, обижавшим скромнягу Эдди. Мальчик вырос и возмужал, но обиды не простил. Женщин мачо рассматривает только в качестве любовницы на одну ночь и проповедует такое отношение к ним со страниц своих книг. У профессионального пикапера немало последователей, жадно скупающих его пособия по соблазнению и практикующих советы «гуру». Так бы и жил Эдди в своем домике за миллион долларов, носил бы дорогую одежду и уходил бы с вечеринок с красотками, но на его пути появилась ведьма (Ив Сигалл) – сказочная такая женщина, приходящая к высокомерным принцам на бал без приглашения, – и потребовала у зазнавшегося мачо поцелуй, якобы так он докажет, что видит «внутреннюю красоту». – Наивная! Он о «внутренней красоте» даже не думает! – Слово за слово, Эдди был, конечно, груб, и она превратила его в женщину (Джейд Рэмси). Тут мы все понимаем, что прощение ему будет даровано, если он научится с уважением относится к тем, к кому он был пренебрежителен, а вот Эдди, по всей видимости, не в курсе и бросается на поиски заколдовавшей его ведьмы.

Кадр из фильма «Секс-Трип»

Энтони Дж. Коэн участвовал в продюсировании ленты, приложил руку к сценарию и несет полную ответственность за режиссуру. Его фильм упорно гнет свою линию, упиваясь пошлыми и далеко не каждый раз срабатывающими шутками, надрывно выкрикивает избитые истины про веру в себя, силу любви и т.п. и «смакует» клише за клише – пировать так пировать, нечего стесняться. Стереотипы один за другим появляются на экране, а актеры из последних сил стараются показать, что хотят быть нарочитыми по максимуму и умеют изображать плохую игру. Очень стараются… и Энтони Дж. Коэн тоже старается – комедийная мелодрама у него безапелляционно выворачивается в пародию, бесстыжую и нудную... Все-таки грань между нагромождением клише и их удачным обыгрыванием тонка, а режиссер, издеваясь над знакомым сюжетом, забыл о ее существовании, и пародия на ромкомы с мужчинами, несущими наказание за пренебрежительное отношение к женщинам, получилась какой-то неловкой, проверяющей терпение на прочность лентой.

Кадр из фильма «Секс-Трип»

Фильм Энтони Дж. Коэна тяжеловесен и, вполне вероятно, даже догадывается о своей неповоротливости, сознательно ее усугубляет, чтобы уж ни одно клише не промелькнуло незамеченным. Эдди, ставший Эдной, примерит шпильки, женскую одежду, наведет марафет – и что там еще по списку? Все очень предсказуемо. Предсказуемость Энтони Дж. Коэн, кстати, тоже ставит во главе угла. Как только один блок в его фильме сменяется другим, с первых секунд становится ясно, что последует дальше – ромкомы и мелодрамы, конечно, часто бывают скроены по схожим лекалам, просто «прогулка» Эдди в образе миловидной брюнетки в качестве подсмеивания над романтическими комедиями швы делает как можно грубее, чтобы они уж точно причиняли дискомфорт и не перерастали в декоративную строчку.

Кадр из фильма «Секс-Трип»

У Энтони Дж. Коэна вышла грубая пародия на ленты в духе «Чего хотят женщины», вереницы фильмов, где главные герои меняются телами в свете катастрофического непонимания друг друга, и вариаций на тему «проснулся в другом теле». Тем не менее морали в этих фильмах и свойственной им линии нравственного преображения режиссер остался верен на все сто. Его Эдди выстроил стену, защищающую от других людей, от боли, которую способна причинить невзаимная любовь. Правда, эта стена не только и не столько оградила молодого человека от страданий, сколько ограничила его круг общения, а вместе с ним и мировоззрение парня. Фильм Энтони Дж. Коэна отчасти сводится к едва выносимому блужданию по миру, ограниченному и искаженному, любви и уважения в котором нет из-за обид и понтов.

Елена Громова

В российском прокате с 7 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Секс-Трип»