Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марк Крамптон
Марк Крамптон Marc Crumpton
Киноафиша Персоны Марк Крамптон

Марк Крамптон

Marc Crumpton

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Невидимый фронт 7.4
Невидимый фронт (2017)
Жажда скорости 5.6
Жажда скорости (2007)
Секс-Трип 4.5
Секс-Трип (2016)

Фильмография Марка Крамптона

Пандора 4.2
Пандора
боевик, фантастика 2019, США
Невидимый фронт 7.4
Невидимый фронт
драма, боевик, военный 2017, США
Секс-Трип 4.5
Секс-Трип The sex trip
фэнтези, комедия 2016, США
Рецензия
Жажда скорости 5.6
Жажда скорости Redline
боевик 2007, США
Показать еще
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше