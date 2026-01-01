Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Марк Крамптон
Marc Crumpton
Киноафиша
Персоны
Марк Крамптон
Марк Крамптон
Marc Crumpton
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Невидимый фронт
(2017)
5.6
Жажда скорости
(2007)
4.5
Секс-Трип
(2016)
Фильмография Марка Крамптона
4.2
Пандора
боевик, фантастика
2019, США
7.4
Невидимый фронт
драма, боевик, военный
2017, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.5
Секс-Трип
The sex trip
фэнтези, комедия
2016, США
Рецензия
5.6
Жажда скорости
Redline
боевик
2007, США
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