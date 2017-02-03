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Секс-Трип - трейлер
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Секс-Трип. Трейлер

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Дата публикации: 3 февраля 2017
Секс-Трип – Всего себя красавчик Эдди Гринлиф посвятил искусству соблазнения женщин. Эдди ведёт тренинги, пишет книги, раздаёт интервью и каждый божий день применяет свои теории на практике, укладывая в свою постель самых привлекательных представительниц прекрасного пола. Однако такая озабоченная-беззаботная жизнь просто не могла длиться вечно и сама судьба в виде уродливой ведьмы наказала Эдди. Как-то раз, направляясь на вечерику, Эдди повстречал старуху, которая потребовала его поцелуй. «Бабуля, тебе со мной не светит» - отшутился Эдди и отправился на очередные подвиги. Однако утром он к своему тотальному удивлению обнаружил, что превратился в привлекательную брюнетку Эдну! Что же делать? Как вернуть свое тело?
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