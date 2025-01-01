Важно понимать смерть: хотя, в общем, у тебя нет личного выбора в этом вопросе, она случится с тобой тогда, когда случится. Есть причины, по которым умирают. Есть причины, цепь событий, связанных причинно-следственными связями, и эти события включают решения, которые ты лично принял. Как ты оказался здесь, в этот самый день, в это самое время, когда с тобой происходит именно это?