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Poster of Peaceful Warrior
7.5
Kinoafisha Films Peaceful Warrior
7.5

Peaceful Warrior

, 2006
Peaceful Warrior
Germany, USA / Drama, Romantic, Sport, Biography / 18+
Poster of Peaceful Warrior
7.5

Synopsis

A chance encounter with a stranger changes the life of a college gymnast.

Cast

Scott Mechlowicz
Scott Mechlowicz
Dan Millman
Nick Nolte
Nick Nolte
Socrates
Amy Smart
Amy Smart
Joy
Tim DeKay
Tim DeKay
Coach Garrick
Ashton Holmes
Tommy
Paul Wesley
Paul Wesley
Trevor
B.J. Britt
Kyle
Agnes Bruckner
Susie
Tom Tarantini
Thug with Gun
Beatrice Rosen
Dory
Director Victor Salva
Writer Kevin Bernhardt, Dan Millman
Composer Bennett Salvay
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2006
World premiere 30 March 2006
Release date
2 June 2006 Russia 12+
23 June 2006 Australia
6 April 2006 Germany
27 September 2007 Greece
2 June 2006 Kazakhstan
4 October 2007 Portugal
30 March 2006 USA
2 June 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $4,326,927
Production DEJ Productions, FortyFour Studios, Inferno Distribution
Also known as
Peaceful Warrior, El camino del guerrero, A békés harcos útja, Calea luptatorului pasnic, El camino a la felicidad, El guerrero pacífico, La forza del campione, Le guerrier pacifique, O Caminho do Guerreiro Pacífico, O dromos tou eirinikou polemisti, Peaceful Warrior - Der Pfad des friedvollen Kriegers, Poder Além da Vida, Pokojný bojovník, Rahumeelne sõdalane, Siła spokoju, Sülhsever Döyüshçü, Taikus karys, Мирний воїн, Мирный воин, 深夜加油站遇見蘇格拉底, Mirnij voin

Film rating

7.5
Rate 14 votes
7.2 IMDb
Updated 1 September 2021
Listen to the
soundtrack Peaceful Warrior

Quotes

Socrates Where are you?
Dan Millman Here.
Socrates What time is it?
Dan Millman Now.
Socrates What are you?
Dan Millman This moment.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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