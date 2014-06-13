Маленькая смерть, 2014

Сюжет фильма рассказывает о взаимоотношениях нескольких любовных пар. Пол и Мейв всячески пытаются разнообразить свою интимную жизнь, прибегая к достаточно жестоким методам. Правда, тайные фантазии девушки немного шокируют ее парня, но он старается не показывать этого. Ричард и Ровена на протяжении некоторого времени пытаются зачать ребенка, однако все их попытки уже давно превратились в механические действия, не приносящие никакого удовольствия. В это время в отношениях Дэна и Эви появляется довольно много проблем, и они обращаются за помощью к профессиональному консультанту. Все они имеют тайные страхи и желания, но для каждого из них расставание равносильно смерти. Всеми способами они пытаются сохранить свои отношения, стараясь сделать любимого человека счастливым, что довольно часто приводит к курьезным ситуациям…