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Маленькая смерть Маленькая смерть
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The Little Death

Маленькая смерть, 2014

2014 / Австралия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Сюжет фильма рассказывает о взаимоотношениях нескольких любовных пар. Пол и Мейв всячески пытаются разнообразить свою интимную жизнь, прибегая к достаточно жестоким методам. Правда, тайные фантазии девушки немного шокируют ее парня, но он старается не показывать этого. Ричард и Ровена на протяжении некоторого времени пытаются зачать ребенка, однако все их попытки уже давно превратились в механические действия, не приносящие никакого удовольствия. В это время в отношениях Дэна и Эви появляется довольно много проблем, и они обращаются за помощью к профессиональному консультанту. Все они имеют тайные страхи и желания, но для каждого из них расставание равносильно смерти. Всеми способами они пытаются сохранить свои отношения, стараясь сделать любимого человека счастливым, что довольно часто приводит к курьезным ситуациям…

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 17 июля 2015
Премьера в мире 13 июня 2014
Возраст 18+
Режиссер
Джош Лоусон
Джош Лоусон
В ролях
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман
Бояна Новакович
Бояна Новакович
Джош Лоусон
Джош Лоусон
Бен Лосон
Патрик Браммелл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленькая смерть 2 постера
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