Обреченная красота, 2016

Красота актрисы Лиды Бааровой была ее величайшим даром и главным проклятием. Юная и привлекательная, она быстро превратилась в звезду чехословацкого кинематографа. Но роман с Йозефом Геббельсом, министром пропаганды Третьего Рейха, сделал ее врагом собственного народа и символом коллаборационизма. Гелена Тржештикова запечатлела откровенные признания Лиды в последние годы ее жизни и воссоздала историю разрушительной любви, используя эти признания, а также материалы европейских киноархивов и отрывки из самых известных фильмов актрисы.