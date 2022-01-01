«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван

Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось

«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать

Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»

Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье

В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна

Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил

Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло

С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех

Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь

Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»