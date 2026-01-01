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Якуб Гейна
Jakub Hejna
Киноафиша
Персоны
Якуб Гейна
Якуб Гейна
Jakub Hejna
Дата рождения
11 мая 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.3
Обреченная красота
(2016)
7.3
Форман против Формана
(2019)
Фильмография Якуб Гейна
7.3
Форман против Формана
Forman vs. Forman
документальный
2019, Чехия
7.3
Обреченная красота
Zkáza krásou
документальный
2016, Чехия
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