В начале 80-х годов режиссер Гелена Тржештикова задумала проект под названием «Супружеские этюды», описывающий жизнь шести молодых супружеских парах. В 2006 году по телевидению был показан фильм «Супружеские этюды - 20 лет спустя», в котором прослеживалась судьба этих пар. Наибольший отклик получила история Марцелы и ее мужа, и Тржештикова решила снять отдельную документальную картину о судьбе этой женщины. Двадцать шесть лет из жизни обычной женщины: начало супружеской жизни, решение бытовых проблем, рождение дочери, семейные ссоры, приведшие к разводу, рождения второго ребенка, ее одиночество, надежды, мечты и устремления. После внезапной гибели дочери женщина оказывается на грани самоубийства, но любовь и ответственность за оставшегося в живых сына дают ей силы жить дальше. Трагическая судьба этой женщины тронула телезрителей, многие из которых решили оказать ей финансовую поддержку – сочувствие со стороны совершенно незнакомых людей в конечном счете помогло Марцеле обрести надежду на лучшее будущее и веру в то, что все еще будет хорошо.

