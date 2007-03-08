Оповещения от Киноафиши
Марцела

Марцела

Marcela 18+
О фильме

В начале 80-х годов режиссер Гелена Тржештикова задумала проект под названием «Супружеские этюды», описывающий жизнь шести молодых супружеских парах. В 2006 году по телевидению был показан фильм «Супружеские этюды - 20 лет спустя», в котором прослеживалась судьба этих пар. Наибольший отклик получила история Марцелы и ее мужа, и Тржештикова решила снять отдельную документальную картину о судьбе этой женщины. Двадцать шесть лет из жизни обычной женщины: начало супружеской жизни, решение бытовых проблем, рождение дочери, семейные ссоры, приведшие к разводу, рождения второго ребенка, ее одиночество, надежды, мечты и устремления. После внезапной гибели дочери женщина оказывается на грани самоубийства, но любовь и ответственность за оставшегося в живых сына дают ей силы жить дальше. Трагическая судьба этой женщины тронула телезрителей, многие из которых решили оказать ей финансовую поддержку – сочувствие со стороны совершенно незнакомых людей в конечном счете помогло Марцеле обрести надежду на лучшее будущее и веру в то, что все еще будет хорошо.
Страна Чехия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 8 марта 2007
Дата выхода
8 марта 2007 Чехия
Производство Aerofilms, Ceská Televize, Negativ
Другие названия
Marcela, Μαρτσέλα
Режиссер
Гелена Тржештикова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.6
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
Отзывы о фильме

