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Киноафиша Фильмы Джоши Цитаты из фильма Джоши

Цитаты из фильма Джоши

Adam Похоже, ты первая из многих женщин без штанов, которых мне предстоит встретить.
Jodi Ну да. Точно.
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Ей нравятся безнадёжные сломленные мужики, которым нечего предложить?
Jodi Большинству американок это и в кайф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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