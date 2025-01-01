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Цитаты из фильма Джоши
Цитаты из фильма Джоши
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Цитаты
Adam
Похоже, ты первая из многих женщин без штанов, которых мне предстоит встретить.
Jodi
Ну да. Точно.
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam
Ей нравятся безнадёжные сломленные мужики, которым нечего предложить?
Jodi
Большинству американок это и в кайф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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