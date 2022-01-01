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Бретт Гельман

Brett Gelman
Бретт Гельман
Бретт Гельман Brett Gelman
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Дата рождения
6 октября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Хайленд-Парк, Иллинойс, США
Рост
185 см
Биография Бретта Гельмана

Бретт Гельман – американский актер и комедиант еврейского происхождения, родился 6 октября 1976 года в Иллинойсе. После окончания школы актер поступил в Университет Северной Каролины, где получил классическое театральное образование.

Свою первую роль на телевидении Бретт Гельман исполнил в 2000 году. Его первой работой стал ситком «Американский папаша», позже он получил роль в сериале «Блудливая Калифорния». С самого начала актерской карьеры Бретт Гельман стабильно участвует в рейтинговых проектах.

Карьера актера отмечена нескольким крупными проектами, в том числе биографической лентой «Джобс: Империя соблазна». Но запомнился зрителям Бретт Гельман ролью эксцентричного персонажа в мистическом сериале «Очень странные дела» производства стримингового сервиса Netflix. Впервые Гельман появился во втором сезоне сериала, в котором исполнял по большей части эпизодическую роль. С развитием сюжетной линии сериала Бретт Гельман получил роль первого плана, влившись в основной каст актеров.

С 2015 года Бретт Гельман был женат на своей старой подруге, актрисе и сценаристке Янице Браво. Будущие супруги познакомились в Нью-Йорке во время совместной работы над рекламой нью-йоркской лотереи. В 2019 году их брак распался. Бретт и Яница так и не обзавелись детьми.

Интересные факты о Бретте Гельмане
  • Бретт Гельман живет и работает в Лос-Анджелесе;
  • Отец актера работал фотографом, а его сестра занимается лечением речевых дефектов;
  • Помимо актерской деятельности Гельман также занимается писательством;
  • В 2011 году Бретт Гельман запустил свой подкаст «Гельмания», целью которого было выразить все негативные эмоции, возникающие при соприкосновении с миром, при помощи очень глупых шуток, как заявил сам актер;
  • Впервые Гельмана стали узнавать после его участия в проведении нью-йоркской лотереи в роли «маленького кусочка удачи»;
  • В 2017 году совместно со своей тогдашней женой Гельман снял комедийную драму «Лимон».
Фильмография Бретта Гельмана
Как отец
Как отец
драма, комедия 2018, США
6.0
Джоши
Джоши
комедия 2016, США
5.0
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