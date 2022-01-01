Бретт Гельман – американский актер и комедиант еврейского происхождения, родился 6 октября 1976 года в Иллинойсе. После окончания школы актер поступил в Университет Северной Каролины, где получил классическое театральное образование.

Свою первую роль на телевидении Бретт Гельман исполнил в 2000 году. Его первой работой стал ситком «Американский папаша», позже он получил роль в сериале «Блудливая Калифорния». С самого начала актерской карьеры Бретт Гельман стабильно участвует в рейтинговых проектах.

Карьера актера отмечена нескольким крупными проектами, в том числе биографической лентой «Джобс: Империя соблазна». Но запомнился зрителям Бретт Гельман ролью эксцентричного персонажа в мистическом сериале «Очень странные дела» производства стримингового сервиса Netflix. Впервые Гельман появился во втором сезоне сериала, в котором исполнял по большей части эпизодическую роль. С развитием сюжетной линии сериала Бретт Гельман получил роль первого плана, влившись в основной каст актеров.

С 2015 года Бретт Гельман был женат на своей старой подруге, актрисе и сценаристке Янице Браво. Будущие супруги познакомились в Нью-Йорке во время совместной работы над рекламой нью-йоркской лотереи. В 2019 году их брак распался. Бретт и Яница так и не обзавелись детьми.