«Имущество с хвостом»: Рецензия Киноафиши

Хвостатая любовь

В прокат выходит романтическая комедия «Имущество с хвостом» от режиссёра Хака Ботко. За спиной у него лишь пара картин с крайне сомнительными названиями, например, «За конец ответишь» и «Удар по девственности», поэтому поводов для ожидания его новой картины у широкой публики вряд ли найдётся множество.

В центре сюжета фильма уже не молодая пара, пребывающая в стадии развода. Олив работает врачом, а Клэй – профессиональный хоккеист. Но в итоге оба пришли к пониманию того, что на счастливое совместное будущее рассчитывать не стоит, поэтому и решили разойтись. По обыкновению тяжёлый и нервный процесс Олив и Клэй проходят вполне мирно и спокойно. Но так происходит до той поры, пока речь не заходит о том, с кем же останется их любимый питомец – пёс по кличке Уэсли. Тут же между героями вспыхивает огонь войны и разгорается борьба за опеку над собакой.

Кадр из фильма «Имущество с хвостом»

В прокате то и дело появляются картины, где одним из ведущих героев становится четвероногий питомец, причём в самых разных жанрах: от «Хатико» до «Таксы» и от «Бетховена» до «Марли и я». В этот раз, подобно истории с Дженнифер Энистон и Оуэном Уилсоном, лучший друг человека нашёл себе пристанище в комедии и также, как и в «Марли и я», принёс своим хозяевам немало хлопот. Вот только даже до уровня такой средней комедии картина с участием Алисии Сильвестоун и Райана Квантена, увы, не дотягивает.

Кадр из фильма «Имущество с хвостом»

«Имущество с хвостом» – это тот случай, когда о фильме совершенно нечего сказать. Дело в том, что в нём нет откровенно кричащих недостатков, из-за которых его не стоит смотреть, но при этом в нём напрочь отсутствует хотя бы малая доля обаяния. Исключение составляют разве что сцены с чудесным псом Уэсли, внимание в которых, однако, тут же на себя перетягивают куда более скучные главные герои. Вроде бы картина заявлена как ромком, но ни трогательной романтики, ни уморительной комедии здесь в чистом виде не наблюдается. Химию между своими персонажами актёрам создать не удалось, поэтому за их судьбу не возникает каких-то особых переживаний. Что до юмора, то он совершенно не вызывает желание шевельнуть хотя бы уголком рта. А о предсказуемости сюжета и упоминать не стоит, уже с первой сцены становится ясно, чем вся эта история закончится.

Кадр из фильма «Имущество с хвостом»

«Имущество с хвостом», конечно, не пройдёт мимо поклонников давно позабытой Алисии Сильверстоун (если такие ещё найдутся), которую чуть ли не с конца 90-х редко увидишь на больших экранах. Пустить горькую слезу в связи с беспощадностью и коварством времени, изменившим лицо актрисы, возможно, и удастся, но это максимум тех эмоций, которые может подарить вам фильм. Что касается Райана Квантена, то здесь почитателей сериала «Настоящая кровь» ждёт то же самое, что они наблюдали в течение нескольких сезонов. Клэй – такой же несуразный, нелепый и безответственный, как и его известный герой Джейсон, вот только в этом случае верность хранить исключительно одной девушке.

В общем, в сценарии фильма чувствуется явная недоработка, и авторы не до конца понимают, чем привлечь зрителя. Возможно, из «Имущества с хвостом» и могло получиться успешное кино, будь в нём чуть больше каламбура и иной актёрский состав. Но, в итоге, ни милого пса, ни триумфального возвращения Сильверстоун не хватает для создания крепкой романтической комедии.

Кадр из фильма «Имущество с хвостом»

В российском прокате с 6 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Имущество с хвостом»

Трошина Олеся