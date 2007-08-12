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Наталья Медведева
Наталья Медведева Natalya Medvedeva
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Наталья Медведева

Natalya Medvedeva

Дата рождения
18 декабря 1915
Возраст
91 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
12 августа 2007
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой фэнтези

Биография Натальи Медведевой

Родилась 18 декабря 1915 года. Петроград, Российская империя (Санкт-Петербург, Россия).

Популярные фильмы

Люди и звери 7.3
Люди и звери (1962)
Люди на мосту 6.6
Люди на мосту (1959)
За витриной универмага 6.4
За витриной универмага (1955)

Фильмография Натальи Медведевой

Люди и звери 7.3
Люди и звери Lyudi i zveri
драма 1962, СССР
Трижды воскресший 5.3
Трижды воскресший Trizhdy voskresshiy
драма 1960, СССР
Онлайн
Люди на мосту 6.6
Люди на мосту Lyudi na mostu
драма 1959, СССР
Онлайн
Илья Муромец 5.9
Илья Муромец Ilya Muromets
приключения, сказка, фэнтези, семейный 1956, СССР
За витриной универмага 6.4
За витриной универмага Za vitrinoy univermaga
комедия 1955, СССР
Онлайн
Возвращение Василия Бортникова 6.2
Возвращение Василия Бортникова Vozvrashchenie Vasiliya Bortnikova
драма 1953, СССР
Онлайн
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Новости личной жизни Наталье Медведевой
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