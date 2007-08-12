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Наталья Медведева
Наталья Медведева
О персоне
Фильмография
Наталья Медведева
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Дата рождения
18 декабря 1915
Возраст
91 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
12 августа 2007
Карьера
Актриса
Биография Натальи Медведевой
Родилась 18 декабря 1915 года. Петроград, Российская империя (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Натальи Медведевой
Люди и звери
драма
1962, СССР
7.0
Трижды воскресший
драма
1960, СССР
5.0
Люди на мосту
драма
1959, СССР
6.0
Илья Муромец
приключения, сказка, фэнтези, семейный
1956, СССР
6.0
За витриной универмага
комедия
1955, СССР
6.0
Возвращение Василия Бортникова
драма
1953, СССР
6.0
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