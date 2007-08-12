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Наталья Медведева
Natalya Medvedeva
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Наталья Медведева
Наталья Медведева
Natalya Medvedeva
Дата рождения
18 декабря 1915
Возраст
91 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
12 августа 2007
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Биография Натальи Медведевой
Родилась 18 декабря 1915 года. Петроград, Российская империя (Санкт-Петербург, Россия).
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Популярные фильмы
7.3
Люди и звери
(1962)
6.6
Люди на мосту
(1959)
6.4
За витриной универмага
(1955)
Фильмография Натальи Медведевой
7.3
Люди и звери
Lyudi i zveri
драма
1962, СССР
5.3
Трижды воскресший
Trizhdy voskresshiy
драма
1960, СССР
Онлайн
6.6
Люди на мосту
Lyudi na mostu
драма
1959, СССР
Онлайн
5.9
Илья Муромец
Ilya Muromets
приключения, сказка, фэнтези, семейный
1956, СССР
6.4
За витриной универмага
Za vitrinoy univermaga
комедия
1955, СССР
Онлайн
6.2
Возвращение Василия Бортникова
Vozvrashchenie Vasiliya Bortnikova
драма
1953, СССР
Онлайн
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Новости личной жизни Наталье Медведевой
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