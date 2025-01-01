На необитаемый остров в Арктику прибыли шесть зимовщиков. После прощального салюта пароход скрывается за горизонтом, и зимовщики приступают к распаковке груза. К своему удивлению и ужасу в одном из ящиков они обнаруживают арктического «зайца» — Петра Молибогу. Мужественных зимовщиков становится семеро. Трудности работы в условиях зимовки помогает переносить выдержка и весёлый нрав ее участников. И, в особенности, постоянно комическое поведение Петра Молибоги.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска1936
Премьера в мире4 марта 1936
Дата выхода
4 марта 1936
Россия
15 ноября 1946
Чехословакия
ПроизводствоКиностудия «Ленфильм»
Другие названия
Semero smelykh, Die sieben Kühnen, Семеро смелых, Heten a hó ellen, I sette coraggiosi, Sedmoro smelih, Seitsemän rohkeata, Seven Brave Men, Seven Courageous, Siedmiu śmiałych