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Постер фильма Семеро смелых
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Киноафиша Фильмы Семеро смелых

Семеро смелых

Semero smelykh 18+
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О фильме

На необитаемый остров в Арктику прибыли шесть зимовщиков. После прощального салюта пароход скрывается за горизонтом, и зимовщики приступают к распаковке груза. К своему удивлению и ужасу в одном из ящиков они обнаруживают арктического «зайца» — Петра Молибогу. Мужественных зимовщиков становится семеро. Трудности работы в условиях зимовки помогает переносить выдержка и весёлый нрав ее участников. И, в особенности, постоянно комическое поведение Петра Молибоги.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 4 марта 1936
Дата выхода
4 марта 1936 Россия
15 ноября 1946 Чехословакия
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Semero smelykh, Die sieben Kühnen, Семеро смелых, Heten a hó ellen, I sette coraggiosi, Sedmoro smelih, Seitsemän rohkeata, Seven Brave Men, Seven Courageous, Siedmiu śmiałych
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Николай Боголюбов
Тамара Макарова
Тамара Макарова
Иван Новосельцев
Олег Жаков
Петр Алейников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
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