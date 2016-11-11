«Супер Брис»: Рецензия Киноафиши

«Мама, береги свою рыбку!» (с)

Думать вредно. Более того – опасно. Впрочем, такими глупостями король доски и рубилова никогда и не занимался. Берег себя. Да и врач запретил. Мол, «ваш мозг уникален – он занимает всего семь процентов площади от обычного объема извилин. То есть даже устрица по сравнению с вами уже наполовину Эйнштейн». Кто такой этот Эйнштейн, Брис, конечно, не знал, но подобное медицинское заключение его устроило.

Кадр из фильма «Супер Брис»

Но табу на мозговую активность всё же пришлось нарушить. К берегу, где жил Брис (а он обитал на городском пляже в деревянной халупе) прибило бутылку. С запиской. А в ней привет от закадычного друга: «загибаюсь совсем, приезжай». И никогда бы в жизни белокурый слюнтяй не поехал, но именно в этот день городские власти решили почистить пляж. То есть снести халупу. Оставшись бездомным, Брис посоветовался со своим личным божеством (он молился на крутого серфера из фильма «Лови волну») и пришел к выводу, что бомжевать можно везде. В том числе и в компании единственного товарища. Которого, правда, еще надо найти. Поэтому Брис неспешно покинул родной французский брег и поплелся на спасение друга…

Кадр из фильма «Супер Брис»

Первое явление Бриса народу имело местобыть одиннадцать лет назад: в 2005-м в прокат вышел «Брис великолепный». Фурора не было, хотя фильм окупился. Правда, наши зрители эксцентричного блондина почти не заметили. Тем не менее, этот весьма бесхитростный опус с шутками и гримасами для детей дошкольного возраста оказался отличной стартовой площадкой: французскому комику Жану Дюжардену удалось заявить миру о своем существовании.

Кадр из фильма «Супер Брис»

С той поры воды утекло много. Жан Дюжарден получил «Оскара» за картину «Артист», снялся в весомых голливудских фильмах. Но не зря говорят, что первая любовь не ржавеет. И оскароносный актер в возрастной категории «слегка за сорок» натягивает на себя узкую желтую маячку, втягивает животик и начинает гримасничать и кривляться, как в стародавние времена.

Кадр из фильма «Супер Брис»

Правда, толку от его ужимок и прыжков не так уж и много. И это странно. Жан Дюжарден – хороший актер; образ его Бриса – ясен и узнаваем. Казалось бы, персонаж обречен на удачу. Но обаяния нет – ни у фильма, ни у персонажа. Брис именно кривляется, корчит рожи, изображая застрявшего в трехлетнем возрасте полудурка – получается глупо и неинтересно. Да и сама комедия не может похвастаться интеллектом. Гэгов полно, но они на уровне «у меня нет пупка, вместо него пупок-наклейка. А сам пупок под наклейкой-соском». Или «докажи, что ты мне друг – скушай медузу». Смешно? Да как-то не очень…

Кадр из фильма «Супер Брис»

Ситуацию немного сглаживают вставные номера: песни, клипы. Например, песня-пародия перевоспитавшихся браконьеров – пародия на мюзикл, на оперетту. Пародийного в «Супер Брисе» вообще очень много: издевки над вышедшими в тираж романтическими приемами, над сопливыми мелодрамами, над ток-шоу, на рекламу. Есть и несколько драйвовых моментов: погони по джунглям, например. Но в целом, фильм развивается вяло, а от тотальной глупости, возведенной в абсолют, сводит скулы. И вот ведь незадача: туалетного юмора, вроде, нет (рейтинг 12+), а тебе все время неловко. Или просто я не люблю, когда кушают пляжных медуз? Как бы то ни было, попытка дважды войти в одну и ту же воду закончилась не самым лучшим. А между тем авторы грозятся сделать еще один шаг – третий. Супер Брис через десять лет, в свои 55. Ой, то-то будет…

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 10 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Супер Брис»