«Супер Брис»: Рецензия Киноафиши
Думать вредно. Более того – опасно. Впрочем, такими глупостями король доски и рубилова никогда и не занимался. Берег себя. Да и врач запретил. Мол, «ваш мозг уникален – он занимает всего семь процентов площади от обычного объема извилин. То есть даже устрица по сравнению с вами уже наполовину Эйнштейн». Кто такой этот Эйнштейн, Брис, конечно, не знал, но подобное медицинское заключение его устроило.
Но табу на мозговую активность всё же пришлось нарушить. К берегу, где жил Брис (а он обитал на городском пляже в деревянной халупе) прибило бутылку. С запиской. А в ней привет от закадычного друга: «загибаюсь совсем, приезжай». И никогда бы в жизни белокурый слюнтяй не поехал, но именно в этот день городские власти решили почистить пляж. То есть снести халупу. Оставшись бездомным, Брис посоветовался со своим личным божеством (он молился на крутого серфера из фильма «Лови волну») и пришел к выводу, что бомжевать можно везде. В том числе и в компании единственного товарища. Которого, правда, еще надо найти. Поэтому Брис неспешно покинул родной французский брег и поплелся на спасение друга…
Первое явление Бриса народу имело местобыть одиннадцать лет назад: в 2005-м в прокат вышел «Брис великолепный». Фурора не было, хотя фильм окупился. Правда, наши зрители эксцентричного блондина почти не заметили. Тем не менее, этот весьма бесхитростный опус с шутками и гримасами для детей дошкольного возраста оказался отличной стартовой площадкой: французскому комику Жану Дюжардену удалось заявить миру о своем существовании.
С той поры воды утекло много. Жан Дюжарден получил «Оскара» за картину «Артист», снялся в весомых голливудских фильмах. Но не зря говорят, что первая любовь не ржавеет. И оскароносный актер в возрастной категории «слегка за сорок» натягивает на себя узкую желтую маячку, втягивает животик и начинает гримасничать и кривляться, как в стародавние времена.
Правда, толку от его ужимок и прыжков не так уж и много. И это странно. Жан Дюжарден – хороший актер; образ его Бриса – ясен и узнаваем. Казалось бы, персонаж обречен на удачу. Но обаяния нет – ни у фильма, ни у персонажа. Брис именно кривляется, корчит рожи, изображая застрявшего в трехлетнем возрасте полудурка – получается глупо и неинтересно. Да и сама комедия не может похвастаться интеллектом. Гэгов полно, но они на уровне «у меня нет пупка, вместо него пупок-наклейка. А сам пупок под наклейкой-соском». Или «докажи, что ты мне друг – скушай медузу». Смешно? Да как-то не очень…
Ситуацию немного сглаживают вставные номера: песни, клипы. Например, песня-пародия перевоспитавшихся браконьеров – пародия на мюзикл, на оперетту. Пародийного в «Супер Брисе» вообще очень много: издевки над вышедшими в тираж романтическими приемами, над сопливыми мелодрамами, над ток-шоу, на рекламу. Есть и несколько драйвовых моментов: погони по джунглям, например. Но в целом, фильм развивается вяло, а от тотальной глупости, возведенной в абсолют, сводит скулы. И вот ведь незадача: туалетного юмора, вроде, нет (рейтинг 12+), а тебе все время неловко. Или просто я не люблю, когда кушают пляжных медуз? Как бы то ни было, попытка дважды войти в одну и ту же воду закончилась не самым лучшим. А между тем авторы грозятся сделать еще один шаг – третий. Супер Брис через десять лет, в свои 55. Ой, то-то будет…
Вера Алёнушкина
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Расписание и покупка билетов на фильм «Супер Брис»