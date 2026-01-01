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Элбан Ленуар
Alban Lenoir
Киноафиша
Персоны
Элбан Ленуар
Элбан Ленуар
Alban Lenoir
Дата рождения
16 декабря 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Элбан Ленуар
Родился 16 декабря 1980 года. Дижон, Франция.
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Популярные фильмы
7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
(2009)
7.1
Шайенн и Лола: Вне закона
(2020)
6.7
Свадьба со вкусом апельсина
(2026)
Фильмография Элбан Ленуар
Счастливчик Люк
комедия, приключения, вестерн
2026, Франция
6.7
Свадьба со вкусом апельсина
Mariage au goût d'orange
драма
2026, Франция
6.3
Быстрее ветра
Faster
драма
2025, Франция
Смотреть трейлер
6.3
Шальная пуля 3
Balle perdue 3
боевик, криминал, драма
2025, Бельгия / Франция
4.6
Плата за страх
Le salaire de la peur
боевик, приключения, драма
2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
6.6
Также известный
AKA
боевик, криминал, триллер
2023, Франция
6.4
Маринетт
Marinette
биография, драма, спорт
2023, Франция
5.3
Большой баг
BigBug
приключения, комедия, фэнтези
2022, Франция
Смотреть трейлер
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Новости о Элбан Ленуар
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