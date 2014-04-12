Дорога чести, 2015

Перед вами фильм "Дорога чести", дебют известного актёра Джейсона Момоа ("Аквамен", "Игра престолов"). Он также является и одним из соавторов сценария совместно с Джонатаном Гиршбейном и Робертом Гомером Моллоханом. Главную роль в фильме сыграл он же. Кроме того, вместе с ним снялись такие актёры, как Ти Александр ("Как избежать наказания за убийство"), Лиза Боне ("Рэй Донован", "Сердце ангела"), Крис Браунинг ("Сыны анархии", "Кости"), Линден Чайлз ("Сумеречная зона") и другие.

Фильм "Дорога чести" расскажет о коренном американце Роберте Вулфе, мать которого изнасиловали и жестоко убили. Отомстив злодеям за содеянное, он садится на свой байк и скрывается. По прошествии шести месяцев он встречает мужчину по имени Кэш, вместе с которым они едут по трассе, преследуемые представителями закона. Но главная цель Вулфа - развеять прах погибшей матери.