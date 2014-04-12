Дорога чести, 2015

Перед вами фильм "Дорога чести", дебют известного актёра Джейсона Момоа ("Аквамен", "Игра престолов"). Он также является и одним из соавторов сценария совместно с Джонатаном Гиршбейном и Робертом Гомером Моллоханом. Главную роль в фильме сыграл он же. Кроме того, вместе с ним снялись такие актёры, как Ти Александр ("Как избежать наказания за убийство"), Лиза Боне ("Рэй Донован", "Сердце ангела"), Крис Браунинг ("Сыны анархии", "Кости"), Линден Чайлз ("Сумеречная зона") и другие.
Фильм "Дорога чести" расскажет о коренном американце Роберте Вулфе, мать которого изнасиловали и жестоко убили. Отомстив злодеям за содеянное, он садится на свой байк и скрывается. По прошествии шести месяцев он встречает мужчину по имени Кэш, вместе с которым они едут по трассе, преследуемые представителями закона. Но главная цель Вулфа - развеять прах погибшей матери.
- Оператором фильма "Дорога чести" выступил Брайн Мендоза, который работал с Момоа на съёмках фильма "Конан-варвар"
- Джейсон Момоа, помимо того, что выступил режиссёром, также написал к фильму сценарий, спродюсировал его и сыграл главную роль
- Бюджет картины составил 600 тысяч долларов
- Роль в "Дороге чести" стала последней для Линдена Чайлза. Он скончался в 2013 году
Коренной американец Роберт Вулф решает сам разобраться с подонками изнасиловавшими и убившими его мать. И естественно, решив совершить самосуд, он стал мишенью для ФБР и вынужден скрываться.