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Дорога чести Дорога чести
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Road to Paloma

Дорога чести, 2015

2015 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами фильм "Дорога чести", дебют известного актёра Джейсона Момоа ("Аквамен", "Игра престолов"). Он также является и одним из соавторов сценария совместно с Джонатаном Гиршбейном и Робертом Гомером Моллоханом. Главную роль в фильме сыграл он же. Кроме того, вместе с ним снялись такие актёры, как Ти Александр ("Как избежать наказания за убийство"), Лиза Боне ("Рэй Донован", "Сердце ангела"), Крис Браунинг ("Сыны анархии", "Кости"), Линден Чайлз ("Сумеречная зона") и другие. 

Фильм "Дорога чести" расскажет о коренном американце Роберте Вулфе, мать которого изнасиловали и жестоко убили. Отомстив злодеям за содеянное, он садится на свой байк и скрывается. По прошествии шести месяцев он встречает мужчину по имени Кэш, вместе с которым они едут по трассе, преследуемые представителями закона. Но главная цель Вулфа - развеять прах погибшей матери.

- Оператором фильма "Дорога чести" выступил Брайн Мендоза, который работал с Момоа на съёмках фильма "Конан-варвар"

- Джейсон Момоа, помимо того, что выступил режиссёром, также написал к фильму сценарий, спродюсировал его и сыграл главную роль

- Бюджет картины составил 600 тысяч долларов

- Роль в "Дороге чести" стала последней для Линдена Чайлза. Он скончался в 2013 году

Коренной американец Роберт Вулф решает сам разобраться с подонками изнасиловавшими и убившими его мать. И естественно, решив совершить самосуд, он стал мишенью для ФБР и вынужден скрываться.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 9 февраля 2017
Премьера в мире 12 апреля 2014
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Прокатчик CD Land
Режиссер
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
В ролях
Ти Александр
Ти Александр
Лиза Боне
Лиза Боне
Крис Браунинг
Крис Браунинг
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дорога чести 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дорога чести смотреть онлайн

Дорога чести
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Он в меру брутален, не в меру волосат и просто чертовски харизматичен. Кажется, девахи всех мастей и расцветок должны бегать за ним табунами, тем не менее, за этим двухметровым красавцем бегают лишь федералы. И причина сему проста: Роберт Вульф находится в розыске. Причем за серьезное преступление – за убийство, да еще и «совершенное с особой жестокостью». В боевой раскраске индейца, вышедшего на тропу войны, он ворвался в дом добропорядочного белого гражданина и снял с него…
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