Джон Вуд. Последняя кровь, 2021

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о выходе в прокат О фильме Бескомпромиссный вояка с ментальностью героев ушедшей эпохи, Джон Вуд оставил позади осколки разрушенной цивилизации, чтобы вернуться к своим корням в лесу, после того как мир поразила пандемия вируса. Развернуть 3.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2021 Режиссер Фансу Нжие В ролях Дэниэл Стисен Ольга Кент Дэниэл Неме Станислав Яневский Все актеры и съемочная группа 2 постера

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