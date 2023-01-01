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Джон Вуд. Последняя кровь Джон Вуд. Последняя кровь
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Last Man Down

Джон Вуд. Последняя кровь, 2021

2021 / Швеция / Великобритания
3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме
Бескомпромиссный вояка с ментальностью героев ушедшей эпохи, Джон Вуд оставил позади осколки разрушенной цивилизации, чтобы вернуться к своим корням в лесу, после того как мир поразила пандемия вируса.
3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2021
Режиссер
Фансу Нжие
В ролях
Дэниэл Стисен
Ольга Кент
Дэниэл Неме
Станислав Яневский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джон Вуд. Последняя кровь 2 постера
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Джон Вуд. Последняя кровь смотреть онлайн

Джон Вуд. Последняя кровь
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