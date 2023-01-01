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Джон Вуд. Последняя кровь
Last Man Down
Джон Вуд. Последняя кровь, 2021
2021 / Швеция / Великобритания
3.6
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Рейтинг IMDb: 3.6
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Жанр:
боевик
фантастика
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О фильме
Бескомпромиссный вояка с ментальностью героев ушедшей эпохи, Джон Вуд оставил позади осколки разрушенной цивилизации, чтобы вернуться к своим корням в лесу, после того как мир поразила пандемия вируса.
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3.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2021
Режиссер
Фансу Нжие
В ролях
Дэниэл Стисен
Ольга Кент
Дэниэл Неме
Станислав Яневский
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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