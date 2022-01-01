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Красиво жить не запретишь Красиво жить не запретишь
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Красиво жить не запретишь, 1982

1982 / СССР
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герой фильма Сергей Васильевич Бодров – талантливый художник-модельер. Волею судьбы он оказывается на текстильный фабрике в провинциальном городке. Вскоре сотрудники предприятия избирают Бодрова председателем месткома, и он с охотой берется за работу. Однако творческие нововведения героя приходятся не по вкусу директору фабрики Лыхиной, которая свободе творчества предпочитает консерватизм. После того как очередная идея модельера оказывается отвергнутой, он решает устроить бунт…

  • После выхода фильма фраза «Красиво жить не запретишь» стала крылатой. 
  • Картина стала дебютной работой режиссера Антона Васильева. В дальнейшем Васильев снял еще один фильм под названием «По траве босиком» (1987), а также написал сценарии к драме «Старая азбука» (1987) и биографической ленте «Семейная тайна Антона Макаренко» (2005).
  • Виктор Фокин (Сергей Васильевич Бодров) и Георгий Бурков (дядя Бодрова) также снимались вместе в фильмах «Волоколамское шоссе» (1984) и «Так победим!» (1987). 
  • Лидия Смирнова (Людмила Сергеевна Лыхина) и Лидия Федосеева-Шукшина (Виктория Васильевна Федяева) впоследствии сыграли вдвоем в драме «Шапка» (1990) и сериале «Идеальная пара» (2001).

Художник-модельер Сергей работает на текстильной фабрике в небольшом провинциальном городке. Будучи творческим человеком, он не терпит условностей и простоты. Сергею не смириться и с приземленностью представлений фабричного руководства о модной женской одежде.

Когда Сергея избирают на фабрике председателем месткома, руководство в шоке. Ведь модельер сразу же приступает к созданию своей, смелой и неповторимой коллекции. В ней нет консерватизма, а каждый наряд выглядит очень интересно.

Директор фабрики Людмила Лыхина не может смириться с таким взглядом художника и отвергает новый модельный ряд фабрики. Но Сергей не из тех, кто будет сразу сдаваться. Модельер отправляется в московское министерство, где будет искать правду.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 6 января 1982
Возраст 12+
Режиссер
Антон Васильев
Антон Васильев
В ролях
Виктор Фокин
Татьяна Ромашина
Лидия Смирнова
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Георгий Бурков
Георгий Бурков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красиво жить не запретишь 1 постер
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Красиво жить не запретишь
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