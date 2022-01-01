Красиво жить не запретишь, 1982

Герой фильма Сергей Васильевич Бодров – талантливый художник-модельер. Волею судьбы он оказывается на текстильный фабрике в провинциальном городке. Вскоре сотрудники предприятия избирают Бодрова председателем месткома, и он с охотой берется за работу. Однако творческие нововведения героя приходятся не по вкусу директору фабрики Лыхиной, которая свободе творчества предпочитает консерватизм. После того как очередная идея модельера оказывается отвергнутой, он решает устроить бунт…
Художник-модельер Сергей работает на текстильной фабрике в небольшом провинциальном городке. Будучи творческим человеком, он не терпит условностей и простоты. Сергею не смириться и с приземленностью представлений фабричного руководства о модной женской одежде.
Когда Сергея избирают на фабрике председателем месткома, руководство в шоке. Ведь модельер сразу же приступает к созданию своей, смелой и неповторимой коллекции. В ней нет консерватизма, а каждый наряд выглядит очень интересно.
Директор фабрики Людмила Лыхина не может смириться с таким взглядом художника и отвергает новый модельный ряд фабрики. Но Сергей не из тех, кто будет сразу сдаваться. Модельер отправляется в московское министерство, где будет искать правду.