Красиво жить не запретишь, 1982

Художник-модельер Сергей работает на текстильной фабрике в небольшом провинциальном городке. Будучи творческим человеком, он не терпит условностей и простоты. Сергею не смириться и с приземленностью представлений фабричного руководства о модной женской одежде.

Когда Сергея избирают на фабрике председателем месткома, руководство в шоке. Ведь модельер сразу же приступает к созданию своей, смелой и неповторимой коллекции. В ней нет консерватизма, а каждый наряд выглядит очень интересно.

Директор фабрики Людмила Лыхина не может смириться с таким взглядом художника и отвергает новый модельный ряд фабрики. Но Сергей не из тех, кто будет сразу сдаваться. Модельер отправляется в московское министерство, где будет искать правду.