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Рюити Сакамото: Кода
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Ryuichi Sakamoto: Coda

Рюити Сакамото: Кода, 2017

2017 / Япония
7.6 Оцените
10 голосов
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О фильме

Рюити Сакамото — великий японский композитор, помимо прочего, известный киносаундтреками (среди которых «Последний император», The Last Emperor, 1987; «Выживший», The Revenant, 2015; и участник этого фестиваля «Гнев», Ikari, 2016) и ролью зловещего офицера-садиста в шедевре Нагисы Осимы «Счастливого рождества, мистер Лоуренс!» (Merry Christmas Mr. Lawrence, 1982), где герой Сакамото истязал героя Дэвида Боуи). Сакамото только что записал грандиозный альбом ‘async’ — настоящий современный эпос, работу планетарного масштаба. Но в документальном фильме-портрете «Кода» гений Сакамото предстает обычным человеком со своими болями и тревогами (он только что поборол рак). Сакамото дружелюбно приглашает нас стать своими гостями, приоткрывая двери в творческую лабораторию и частную жизнь... Доверительный, вкрадчивый, музыкальный очерк о титане с человеческим лицом — образец интимной документалистики. В дополнение к «Коде» Стивен Номура Шибле выпустил фильм-концерт, показанный на Берлинском фестивале 2018-го — ‘Async at the Park Avenue Armory’, где запечатлел камерное исполнение музыкального материала альбома ‘async’ в Оружейной палате в Нью-Йорке. Там священнодействию Сакамото над инструментами внимали десятки избранных слушателей; в «Коде» таким завораживающим ритуалом становится каждодневное существование Сакамото.

7.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 ноября 2019
Премьера в мире 3 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Стефен Шибл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рюити Сакамото: Кода 2 постера
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