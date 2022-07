Рюити Сакамото: Кода, 2017

Рюити Сакамото — великий японский композитор, помимо прочего, известный киносаундтреками (среди которых «Последний император», The Last Emperor, 1987; «Выживший», The Revenant, 2015; и участник этого фестиваля «Гнев», Ikari, 2016) и ролью зловещего офицера-садиста в шедевре Нагисы Осимы «Счастливого рождества, мистер Лоуренс!» (Merry Christmas Mr. Lawrence, 1982), где герой Сакамото истязал героя Дэвида Боуи). Сакамото только что записал грандиозный альбом ‘async’ — настоящий современный эпос, работу планетарного масштаба. Но в документальном фильме-портрете «Кода» гений Сакамото предстает обычным человеком со своими болями и тревогами (он только что поборол рак). Сакамото дружелюбно приглашает нас стать своими гостями, приоткрывая двери в творческую лабораторию и частную жизнь... Доверительный, вкрадчивый, музыкальный очерк о титане с человеческим лицом — образец интимной документалистики. В дополнение к «Коде» Стивен Номура Шибле выпустил фильм-концерт, показанный на Берлинском фестивале 2018-го — ‘Async at the Park Avenue Armory’, где запечатлел камерное исполнение музыкального материала альбома ‘async’ в Оружейной палате в Нью-Йорке. Там священнодействию Сакамото над инструментами внимали десятки избранных слушателей; в «Коде» таким завораживающим ритуалом становится каждодневное существование Сакамото.