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Владимир Седов
Владимир Седов
О персоне
Фильмография
Владимир Седов
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Дата рождения
6 июня 1928
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
14 мая 2009
Место рождения
Сарапул, СССР (Россия)
Биография Владимира Седова
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Фильмография Владимира Седова
Однажды в декабре
драма
1988, СССР
5.0
Тайна «Черных дроздов»
детектив, криминал
1983, СССР
7.0
Лекарство против страха
криминал
1978, СССР
6.0
Степь
драма, исторический
1977, СССР
6.0
Хомут для маркиза
семейный, драма
1977, СССР
7.0
Меня ждут на земле
драма
1976, СССР
5.0
Серая болезнь
комедия, драма
1966, СССР
4.0
Им покоряется небо
драма
1963, СССР
7.0
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