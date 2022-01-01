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Кирсти Митчелл
Кирсти Митчелл
Kirsty Mitchell
О персоне
Фильмография
Кирсти Митчелл
Kirsty Mitchell
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Дата рождения
28 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Кирсти Митчелл
Родилась 28 июня 1974 года. Глазго, Шотландия.
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Фильмография Кирсти Митчелл
Телохранитель киллера
боевик, комедия
2017, США
8.0
В поисках праздника
драма
2017, Италия / Франция
6.0
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