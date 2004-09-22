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Цикл «Земля, увиденная с неба», снят по мотивам одноименного бестселлера и фотовыставки, которую посетили более 60 миллионов человек, — это волшебное путешествие по самым красивым природным ландшафтам мира, снятое в удивительном HD-качестве. Ведущий, всемирно известный фотограф Ян Артюс-Бертран, продемонстрирует зрителям одни из самых потрясающих кадров за всю историю аэрофотографии. От глубочайших океанов Земли до головокружительных горных высот.
|22 сентября 2004
|Германия
|22 сентября 2004
|Франция