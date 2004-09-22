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Постер фильма Земля: вид с небес
7.5
Киноафиша Фильмы Земля: вид с небес
7.5

Земля: вид с небес

, 2004
La terre vue du ciel
Франция / документальный / 18+
Постер фильма Земля: вид с небес
7.5

О фильме

Цикл «Земля, увиденная с неба», снят по мотивам одноименного бестселлера и фотовыставки, которую посетили более 60 миллионов человек, — это волшебное путешествие по самым красивым природным ландшафтам мира, снятое в удивительном HD-качестве. Ведущий, всемирно известный фотограф Ян Артюс-Бертран, продемонстрирует зрителям одни из самых потрясающих кадров за всю историю аэрофотографии. От глубочайших океанов Земли до головокружительных горных высот.

В ролях

Бернар Жиродо
Бернар Жиродо
L'homme
Нильс Югон
L'enfant
Режиссер Рено Делурм
Сценарист Янн Артюс-Бертран, Рено Делурм, Patrick Vanetti
Композитор Арман Амар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 22 сентября 2004
Дата выхода
22 сентября 2004 Германия
22 сентября 2004 Франция
Сборы в мире $399 072
Производство Montparnasse Productions, Altitude
Другие названия
La Terre vue du ciel, A Terra Vista do Céu, De Aarde vanuit de Hemel, Die Erde von oben, Earth from Above, Earth from the Air, Földünk a magasból, Jorden set fra himlen, La Terra vista dal cielo, La terre vue du ciel (Te amo), Maa ilmasta elokuva, Me thea ti Gi, Земля, увиденная с неба, Die Erde von oben - Ein kostbares Geschenk, Earth From Above: Stunning Water

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023
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саундтрек фильма Земля: вид с небес

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