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Постер фильма Западный ветер
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Киноафиша Фильмы Западный ветер

Западный ветер

Westwind 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 1988 году Изабель и Дорин, сестры-близнецы из ГДР, отправляются в пионерский лагерь на венгерском озере Балатон, чтобы подготовиться к соревнованиям по академической гребле. По дороге они знакомятся с двумя юношами из ФРГ и получают приглашение на свидание. Тренер предупреждает их о том, что любое общение с выходцами из Западной Германии нежелательно и может поставить под угрозу их будущее. Но когда речь идет о настоящих чувствах, запреты уже не работают: Дорин влюбляется в одного из парней и все больше отдаляется от сестры.
Страна Германия / Венгрия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 25 августа 2011
Дата выхода
12 января 2012 Венгрия
25 августа 2011 Германия
5 апреля 2013 Франция
Сборы в мире $145 470
Производство Credofilm, Laokoon Filmgroup, Das kleine Fernsehspiel (ZDF)
Другие названия
Westwind, Retró szerelem, Västanvind, Vent d'ouest, Viento del oeste, Zwillinge
Режиссер
Роберт Тальхайм
Роберт Тальхайм
В ролях
Франц Динда
Фолькер Брух
Фолькер Брух
Ханс-Уве Бауэр
Луизе Хейер
Фредерике Бехт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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