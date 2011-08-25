В 1988 году Изабель и Дорин, сестры-близнецы из ГДР, отправляются в пионерский лагерь на венгерском озере Балатон, чтобы подготовиться к соревнованиям по академической гребле. По дороге они знакомятся с двумя юношами из ФРГ и получают приглашение на свидание. Тренер предупреждает их о том, что любое общение с выходцами из Западной Германии нежелательно и может поставить под угрозу их будущее. Но когда речь идет о настоящих чувствах, запреты уже не работают: Дорин влюбляется в одного из парней и все больше отдаляется от сестры.
СтранаГермания / Венгрия
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска2011
Премьера в мире25 августа 2011
Дата выхода
12 января 2012
Венгрия
25 августа 2011
Германия
5 апреля 2013
Франция
Сборы в мире$145 470
ПроизводствоCredofilm, Laokoon Filmgroup, Das kleine Fernsehspiel (ZDF)
Другие названия
Westwind, Retró szerelem, Västanvind, Vent d'ouest, Viento del oeste, Zwillinge