В 1988 году Изабель и Дорин, сестры-близнецы из ГДР, отправляются в пионерский лагерь на венгерском озере Балатон, чтобы подготовиться к соревнованиям по академической гребле. По дороге они знакомятся с двумя юношами из ФРГ и получают приглашение на свидание. Тренер предупреждает их о том, что любое общение с выходцами из Западной Германии нежелательно и может поставить под угрозу их будущее. Но когда речь идет о настоящих чувствах, запреты уже не работают: Дорин влюбляется в одного из парней и все больше отдаляется от сестры.

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