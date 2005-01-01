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Эмилия Пиеске
Emilia Pieske
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Персоны
Эмилия Пиеске
Эмилия Пиеске
Emilia Pieske
Дата рождения
1 января 2005
Возраст
21 год
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.1
24 недели
(2016)
6.7
Родители
(2013)
6.6
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
(2022)
Фильмография Эмилия Пиеске
5.9
Школа магических зверей. Хранители чуда
Die Schule der magischen Tiere 4
приключения, семейный, фэнтези
2025, Германия
Смотреть трейлер
Билеты
6
Школа магических зверей: Загадка волшебного леса
Die Schule der magischen Tiere 3
боевик, приключения, семейный
2024, Германия
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Die Schule der magischen Tiere 2
приключения, комедия, семейный
2022, Германия
Смотреть трейлер
7.1
24 недели
24 Wochen
драма
2016, Германия
6.7
Родители
Eltern
комедия
2013, Германия
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Новости о Эмилия Пиеске
Вышел трейлер фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»
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