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Кристиана Пауль
Кристиана Пауль
Christiane Paul
О персоне
Фильмография
Кристиана Пауль
Christiane Paul
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Дата рождения
8 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Берлин, Германия
Рост
172 см
Биография Кристианы Пауль
Родилась 8 марта 1974 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Кристианы Пауль
Мир семьи Вундерлих
драма, комедия, мюзикл
2016, Германия / Швейцария
5.0
Семейка вампиров
приключения, фэнтези, драма, семейный, комедия
2012, Германия
6.0
Пыль времени
драма
2008, Россия / Франция / Италия / Германия / Греция
6.0
Феликс и машина времени
анимация
2006, Германия
5.0
Солнце Ацтеков
комедия, мелодрама
2000, Германия
7.0
Марлен
драма, биография
2000, Германия / Италия
5.0
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