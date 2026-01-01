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Фильмография
Мориц Грове
Moritz Grove
Киноафиша
Персоны
Мориц Грове
Мориц Грове
Moritz Grove
Дата рождения
1 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.7
Родители
(2013)
6.4
Крабат. Ученик колдуна
(2008)
0.0
Темный лес
(2020)
Фильмография Мориц Грове
Темный лес
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2020, Германия
6.7
Родители
Eltern
комедия
2013, Германия
6.4
Крабат. Ученик колдуна
Krabat
фэнтези, драма
2008, Германия
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