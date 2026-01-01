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Мориц Грове Moritz Grove
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Мориц Грове

Moritz Grove

Дата рождения
1 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Родители 6.7
Родители (2013)
Крабат. Ученик колдуна 6.4
Крабат. Ученик колдуна (2008)
Темный лес 0.0
Темный лес (2020)

Фильмография Мориц Грове

Темный лес
Темный лес
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2020, Германия
Родители 6.7
Родители Eltern
комедия 2013, Германия
Крабат. Ученик колдуна 6.4
Крабат. Ученик колдуна Krabat
фэнтези, драма 2008, Германия
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