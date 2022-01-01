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«G» Men

Джи-мены, 1935

1935 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Джеймс Дэвис по прозвищу «Кирпич» рос фактически на улице и наверняка оказался бы в команде гангстера МакКэя. Однажды Эд Бьюкенен, старый приятель «Кирпича», предлагает Джеймсу поступить на работу в ФБР, в только что организованный отряд «джи-менов».

Джеймс гневно отвергает предложение друга, но вскоре узнает о гибели Эда, убитого при исполнении служебных обязанностей. И тогда «Кирпич» идет в ФБР, чтобы, во-первых, завязать со своим прошлым, и во-вторых, иметь возможность отомстить за смерть друга…

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1935
Премьера в мире 18 апреля 1935
Возраст 16+
Режиссер
Уильям Кили
Уильям Кили
В ролях
Джеймс Кэгни
Джеймс Кэгни
Маргарет Линдсей
Маргарет Линдсей
Энн Дворак
Энн Дворак
Роберт Армстронг
Бартон МакЛэйн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джи-мены 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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