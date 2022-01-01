Джи-мены, 1935

Джеймс Дэвис по прозвищу «Кирпич» рос фактически на улице и наверняка оказался бы в команде гангстера МакКэя. Однажды Эд Бьюкенен, старый приятель «Кирпича», предлагает Джеймсу поступить на работу в ФБР, в только что организованный отряд «джи-менов».



Джеймс гневно отвергает предложение друга, но вскоре узнает о гибели Эда, убитого при исполнении служебных обязанностей. И тогда «Кирпич» идет в ФБР, чтобы, во-первых, завязать со своим прошлым, и во-вторых, иметь возможность отомстить за смерть друга…