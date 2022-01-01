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Джеймс Кэгни
Джеймс Кэгни
James Cagney
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Джеймс Кэгни
James Cagney
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Дата рождения
17 июля 1899
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
30 марта 1986
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Джеймс Кэгни
Родился 17 июля 1899 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джеймс Кэгни
Рэгтайм
драма
1981, США
7.0
Один, два, три
комедия
1961, США
7.0
Человек с 1000 лиц
драма, биография
1957, США
7.0
Белая горячка
боевик, нуар
1949, США
8.0
Бурные годы
триллер, криминал, драма, нуар
1939, США
8.0
Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке
триллер, нуар, драма
1939, США
8.0
Ангелы с грязными лицами
триллер, драма, криминал, нуар
1938, США
7.0
Классный парень
криминал, драма, нуар
1936, США
6.0
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