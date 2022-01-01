Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джеймс Кэгни

Джеймс Кэгни

James Cagney
Джеймс Кэгни
Джеймс Кэгни James Cagney
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 июля 1899
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
30 марта 1986
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Джеймс Кэгни

Родился 17 июля 1899 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джеймс Кэгни
Рэгтайм
Рэгтайм
драма 1981, США
7.0
Один, два, три
Один, два, три
комедия 1961, США
7.0
Человек с 1000 лиц
Человек с 1000 лиц
драма, биография 1957, США
7.0
Белая горячка
Белая горячка
боевик, нуар 1949, США
8.0
Бурные годы
Бурные годы
триллер, криминал, драма, нуар 1939, США
8.0
Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке
Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке
триллер, нуар, драма 1939, США
8.0
Ангелы с грязными лицами
Ангелы с грязными лицами
триллер, драма, криминал, нуар 1938, США
7.0
Классный парень
Классный парень
криминал, драма, нуар 1936, США
6.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши