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The Public Enemy

Враг общества, 1931

1931 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
1909 год, двое ирландских мальчишек Том и Мэтт взрослеют на «грязных» улицах Саут-Сайда Чикаго, проходя курс обучения преступной жизни у скупщика краденого. Став взрослыми, ребята переходят к ограблениям, в результате убит полицейский. Далее идет бутлеггерство, приходит «успех», они уже живут в апартаментах с двумя блондиночками Мэмю и Китти.

Том, более крутой и жестокий, быстрее поднимается по ступенькам гангстерской иерархии, и через какое-то время убийство становится для обоих настолько обыденным, что они убивают даже лошадь. Но расплаты, по законам морали того времени, не избежать.
 
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1931
Премьера в мире 23 апреля 1931
Возраст 12+
Режиссер
Уильям А. Уэллмен
В ролях
Джеймс Кэгни
Джеймс Кэгни
Джин Харлоу
Эдвард Вудс
Джоан Блонделл
Дональд Кук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Враг общества 2 постера
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