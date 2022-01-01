Враг общества, 1931

1909 год, двое ирландских мальчишек Том и Мэтт взрослеют на «грязных» улицах Саут-Сайда Чикаго, проходя курс обучения преступной жизни у скупщика краденого. Став взрослыми, ребята переходят к ограблениям, в результате убит полицейский. Далее идет бутлеггерство, приходит «успех», они уже живут в апартаментах с двумя блондиночками Мэмю и Китти.



Том, более крутой и жестокий, быстрее поднимается по ступенькам гангстерской иерархии, и через какое-то время убийство становится для обоих настолько обыденным, что они убивают даже лошадь. Но расплаты, по законам морали того времени, не избежать.