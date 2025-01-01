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Киноафиша Фильмы Джи-мены Цитаты из фильма Джи-мены

Цитаты из фильма Джи-мены

Джефф Маккорд Они где-то в этом круге.
Джеймс «Брик» Дэвис Всего шесть штатов. Мы загнали их в угол.
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Collins Я никогда не стучу.
Jean Morgan Ну, зато не набьёшь себе мозоли на костяшках. Рано или поздно кто-нибудь так стукнет, что ты упадёшь.
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Bruce J. Gregory [выступление перед конгрессом] Государственная полиция не в силах бороться с этими преступниками, как и городская полиция. Закон запрещает им преследовать преступников через границы штатов. А теперь, с появлением автомобилей и самолетов, эти банды могут пересекать штаты за считанные часы. Когда Хью Фаррелл погиб в той резне, у него даже не было пистолета для защиты. Федеральному агенту запрещено иметь оружие. Он даже не может арестовать кого-то без местного ордера. Господа, дайте нам национальные законы с реальной силой, охватывающие всю сферу межштатных преступлений. Позвольте нам работать в полную силу вместе с полицией штатов, и эти банды будут уничтожены.
Конгрессмен Какие законы вам нужны в первую очередь?
Bruce J. Gregory Сделайте грабёж банков и похищение федеральными преступлениями. Сделайте федеральным преступлением убийство государственного агента или бегство через границу штата, чтобы избежать ареста или дачи показаний. ДАЙТЕ ОРУЖИЕ АГЕНТАМ, и не только револьверы. Если эти бандиты хотят использовать пулемёты, дайте вашим спецагентам пулемёты, дробовики, слезоточивый газ и всё остальное! Это война! Поймите: я не хочу сделать из них группу бездумных стрелков, но хочу, чтобы преступный мир знал — когда федеральный агент достаёт оружие, он готов стрелять на поражение, экономя патроны по максимуму.
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Jeff McCord [когда на тренировке с оружием МакКорду поражает, что Брик стреляет шесть раз в яблочко]
[строго]
Jeff McCord Где ты научился стрелять?
James 'Brick' Davis Раньше я был чемпионом Бронкса по игре в шарики.
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Hugh Farrell Нет? Посмотрим.
Danny Leggett Да. Посмотрим.
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Collins Помни, держи свой железный значок в Вашингтоне — если приползёшь сюда совать свой нос в наши дела, получишь по пузу этим.
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Jeff McCord Мы сделаем слово «правительство» для них ядом, даже если это будет последним, что мы сделаем.
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Jeff McCord Ты бы видел, как Дэвис обошёлся с этим Леггеттом!
Kay McCord Меня Дэвис не интересует.
Jeff McCord Да, это была приятная работа — но не говори ему, что я так сказал!
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James 'Brick' Davis У тебя давно не было приступа гениальности. Почему бы не попробовать угадать?
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James 'Brick' Davis Я уезжаю завтра утром. Значит, я теперь на другой стороне забора, чем ты, Мак.
'Mac' McKay, aka Joseph Lynch Вот там тебе и место.
James 'Brick' Davis Да, но они охотятся на тебя. На тебя и всех в твоём бизнесе. И если меня пошлют за тобой, мне придётся использовать всё, что я о тебе знаю.
'Mac' McKay, aka Joseph Lynch Придётся играть по их правилам, Брик. Действуй.
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Collins Дайте мне шуму! Много шума!
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James 'Brick' Davis Значит, так ты хочешь, чтобы я сыграл?
'Mac' McKay, aka Joseph Lynch Это единственный способ сыграть.
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Jeff McCord Очень смешное замечание.
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