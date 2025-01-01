Bruce J. Gregory [выступление перед конгрессом] Государственная полиция не в силах бороться с этими преступниками, как и городская полиция. Закон запрещает им преследовать преступников через границы штатов. А теперь, с появлением автомобилей и самолетов, эти банды могут пересекать штаты за считанные часы. Когда Хью Фаррелл погиб в той резне, у него даже не было пистолета для защиты. Федеральному агенту запрещено иметь оружие. Он даже не может арестовать кого-то без местного ордера. Господа, дайте нам национальные законы с реальной силой, охватывающие всю сферу межштатных преступлений. Позвольте нам работать в полную силу вместе с полицией штатов, и эти банды будут уничтожены.

Конгрессмен Какие законы вам нужны в первую очередь?