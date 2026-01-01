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Постер фильма Живем один раз
7.3
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7.3

Живем один раз

, 1937
You Only Live Once
США / криминал, нуар, драма / 18+
Постер фильма Живем один раз
7.3

О фильме

Эдди Тэйлор осужденный в третий раз за тяжкие преступления выходит из тюрьмы. Но общество не благосклонно к бывшему преступнику и отвергает его, парень не может найти работу и снять нормальное жилье. Жестоким ударом судьбы становится, сообщение об обнаружении шляпы с его инициалами на месте ограбления банка, где погибли шесть человек охраны. Полиция арестовывает невиновного Эдди, парню грозит пожизненное заключение, все улики против него. Герой решает бежать.

В ролях

Сильвия Сидни
Joan Graham
Генри Фонда
Генри Фонда
Eddie Taylor
Бартон МакЛэйн
Stephen Whitney
Джин Диксон
Bonnie Graham
Уильям Гарган
Father Dolan
Джером Кауэн
Dr. Hill
Чик Сэйл
Ethan
Маргарет Гамильтон
Hester
Уоррен Хаймер
Buggsy
Гинн "Биг Бой" Уильямс
Rogers
Режиссер Фриц Ланг
Сценарист Джин Таун, С. Грэхэм Бэйкер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 28 января 1937
Дата выхода
3 июня 1937 Великобритания
24 августа 1937 Дания
9 сентября 1938 Италия
29 января 1937 США
Бюджет $575 000
Производство Walter Wanger Productions
Другие названия
You Only Live Once, Gehetzt, Sólo se vive una vez, 't Recht om te leven, Anh chỉ sống một lần, Ankokugai no dankon, Csak egyszer élünk, Du lever kun én gang, Günahsız Katiller, J'ai le droit de vivre, Karkuri, Le droit de vivre, Man lever bara en gång, Men leeft slechts éénmaal, Només es viu una vegada, Rymlingen, Samo jednom se živi, Só Vivemos Uma Vez, Sono innocente, Svi protiv jednog, Three Time Loser, Tylko raz żyjemy, Uitstel van executie, Vive-se uma Só Vez, Za cenę życia, Έχω δικαίωμα να ζήσω, Живем один раз, 暗黒街の弾痕（1937）, 逃命鴛鴦, Solo se vive una vez

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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