Эдди Тэйлор осужденный в третий раз за тяжкие преступления выходит из тюрьмы. Но общество не благосклонно к бывшему преступнику и отвергает его, парень не может найти работу и снять нормальное жилье. Жестоким ударом судьбы становится, сообщение об обнаружении шляпы с его инициалами на месте ограбления банка, где погибли шесть человек охраны. Полиция арестовывает невиновного Эдди, парню грозит пожизненное заключение, все улики против него. Герой решает бежать.
You Only Live Once, Gehetzt, Sólo se vive una vez, 't Recht om te leven, Anh chỉ sống một lần, Ankokugai no dankon, Csak egyszer élünk, Du lever kun én gang, Günahsız Katiller, J'ai le droit de vivre, Karkuri, Le droit de vivre, Man lever bara en gång, Men leeft slechts éénmaal, Només es viu una vegada, Rymlingen, Samo jednom se živi, Só Vivemos Uma Vez, Sono innocente, Svi protiv jednog, Three Time Loser, Tylko raz żyjemy, Uitstel van executie, Vive-se uma Só Vez, Za cenę życia, Έχω δικαίωμα να ζήσω, Живем один раз, 暗黒街の弾痕（1937）, 逃命鴛鴦, Solo se vive una vez
Рейтинг фильма
7.3
Оцените15 голосов
7.2IMDb
Кадры из фильма
Цитаты
Joan GrahamВсякая точка — наш дом. В дороге. Там, на холодной звезде. Всякая точка — наш дом.
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате