Film details
Country
France
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
2016
Online premiere
22 June 2016
World premiere
22 June 2016
Release date
|29 September 2016
|Russia
| Вольга
|18+
|29 September 2016
|Belarus
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|22 June 2016
|France
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|29 September 2016
|Kazakhstan
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|13 October 2016
|Ukraine
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Worldwide Gross
$63,828
Production
Les Films du Lendemain, Entre Chien et Loup, Cinéfrance 1888
Also known as
Le secret des banquises, Arctic Heart, Coração do Ártico, Cuore artico, Das Geheimnis der Arktis, El secreto del hielo, Кохання та пінгвіни, Любовь и пингвины, Крижане серце, Секрет крижинки