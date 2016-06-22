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Poster of Arctic Heart
5.4
Arctic Heart - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Arctic Heart
5.4

Arctic Heart

, 2016
Le secret des banquises
France / Drama, Sci-Fi, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Arctic Heart
5.4
Arctic Heart - Dubbed trailer
Arctic Heart  Dubbed trailer

Synopsis

A timid young grad student madly in love with her scientist boss offers her body to his research.

Cast

Guillaume Canet
Guillaume Canet
Professeur Quignard
Charlotte Le Bon
Charlotte Le Bon
Christophine
Anne Le Ny
Anne Le Ny
Nadine
Damien Chapelle
Damien Chapelle
Siegfried
Xavier Beauvois
Xavier Beauvois
Le Président du jury
Jean Douchet
Jean Douchet
Patrick d'Assumçao
Philippe
Eveline Lutz
Intervenante Prix Nobel
Béatrice Bonnaudeau
Une chercheuse
Alain Buron
Un chercheur
Alain Drouet
Un chercheur
Director Marie Madinier
Writer Marie Madinier
Composer Stephen Warbeck
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2016
Online premiere 22 June 2016
World premiere 22 June 2016
Release date
29 September 2016 Russia Вольга 18+
29 September 2016 Belarus
22 June 2016 France
29 September 2016 Kazakhstan
13 October 2016 Ukraine
Worldwide Gross $63,828
Production Les Films du Lendemain, Entre Chien et Loup, Cinéfrance 1888
Also known as
Le secret des banquises, Arctic Heart, Coração do Ártico, Cuore artico, Das Geheimnis der Arktis, El secreto del hielo, Кохання та пінгвіни, Любовь и пингвины, Крижане серце, Секрет крижинки

Film rating

5.4
Rate 13 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 21 February 2026

Film Trailers

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Arctic Heart - Dubbed trailer
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