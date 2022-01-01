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Анн Ле Ни
Анн Ле Ни
Anne Le Ny
О персоне
Фильмография
Анн Ле Ни
Anne Le Ny
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Дата рождения
16 декабря 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Анн Ле Ни
Родилась 16 декабря 1962 года. Антони, Франция.
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Фильмография Анн Ле Ни
Тихий омут
драма, триллер
2021, США
6.0
Любовь и пингвины
драма, фантастика, комедия
2016, Франция
5.0
Любовь вразнос
комедия
2015, Франция / Бельгия
6.0
Мой Аттила Марсель
комедия
2014, Франция
7.0
Я изображаю труп
комедия
2013, Франция
5.0
1+1
комедия, драма, биография
2011, Франция
8.0
Те, кто остаются
драма
2007, Франция
6.0
Один прекрасный день
комедия
2006, Франция
6.0
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