«Байбаймэн»: Рецензия Киноафиши

«Байбаймэн» – театральный хоррор в трех локациях с шаблонными декорациями, бутафорскими костюмами и сомнительным сценарием. Трое молодых людей, мечтая о совершеннолетней свободе и не лимитированных тусовках, снимают дом – достаточно старый и загадочный, чтобы соответствовать жанровому клише. В аренду включены все предметы мебели, а также одно древнее проклятье, которое ребята обнаруживают нацарапанным на дне тумбочки. Произнеся это слово, «Байбаймэн», герои обрекают себя на постоянные мысли о нём, коллективно сходя с ума и, пытаясь в перерывах межу паническими атаками найти способ избавиться от ментального паразита.

Кадр из фильма «Байбаймэн»

Коллабо режиссёра Стэйси Тайтл и супруга-сценариста Джонатана Пеннера получилось похожим одновременно на нескольких своих коллег по жанру - «Бабадука», «Бугимэна» или даже «Грибы». Всё то же нематериальное потустороннее зло, периодически выглядывающее из недр человеческого сознания, которое обличает самый главный кошмар – параноидальные мысли, пошлые страсти и низкие страхи.

Но пугает здесь – жестокая бессмысленность, которой создатели нещадно хлещут по лицу ничего не подозревающего зрителя, обнадеженного интригующим трейлером и обманчиво оригинальной идеей. Ведь тайна Байбаймэна и вялые попытки её расследования, напоминающие даже первые фильмы «Звонков», действительно щекотали страх и любопытство, но в итоге от лености или случайности – так и остались лишь прелюдией. В такие моменты думается, что создатели решили руководствоваться своим слоганом «Don't think it. Don't say it», махнув рукой на легенды, древние мифы, исторический бэкгрануд и другие контекстные формальности.

Кадр из фильма «Байбаймэн»

Так что весь фильм в классически нелогичных ситуациях как по рецепту варятся безликие герои, изредка испуская пронзительные крики ужаса или выкидывая очередные глупые финты. Например, герои игнорируют все подозрительные знаки и видений по ночам… а офицер полиции отпускает подозреваемого в убийстве человека просто потому, что он, многозначительно пуча глаза, привел живописнейшую метафору, объясняющую, почему он ничего не может рассказать.

Кадр из фильма «Байбаймэн»

Единственная награда – лицезрение самого героя «вечеринки», Байбаймэна, который выглядит довольно устрашающе своей морщинистой кожей и жилистыми конечностями с накладными пальцами и длинными ногтями. Эта рукотворность привносит немного старомодного гротеска. Ну, и конечно, впечатляет его спутник-талисман,«бррр!». Хотя, вряд ли эти образы останутся в памяти и будут пугающе казаться в темном углу, просто потому, что там уже стоит десяток таких – высоких, худых и в черных халатах. И, скорее всего, Байбаймэну придётся присоединиться к кучке нестрашных аутсайдеров из однодневных и посредственных хорроров.

Кадр из фильма «Байбаймэн»

Фильм о пугающих шаблонах – скорее ночной кошмар для профессионалов жанра. Сегодняшним матёрым зрителям, пережившим все зомби-апокалипсисы, вторжения недружелюбных инопланетян, агрессивные вирусов и демонические посягательства, эта история покажется неправдоподобной и не конкурентоспособной. И если бы не очаровательный в своей наивности антагонист в лице Дага Джонса и харизматичная игра Кэрри Энн Мосс, исполнившей офицера полиции, то картина точно бы утонула в море одножанровых хитов…

Инна Син

В российском прокате с 6 апреля 2017 года

