Маргит Карлквист Margit Carlqvist
Маргит Карлквист

Margit Carlqvist

Дата рождения
11 февраля 1932
Возраст
94 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Фильмография Маргит Карлквист

Жанр
Год
Любовные парочки 6.6
Любовные парочки Älskande par
драма, мелодрама 1964, Швеция
Улыбки летней ночи 7.8
Улыбки летней ночи Sommarnattens leende
мелодрама, комедия 1955, Швеция
К радости 7.1
К радости Till glädje
драма 1950, Швеция
