О персоне
Фильмография
Маргит Карлквист
Margit Carlqvist
Киноафиша
Персоны
Маргит Карлквист
Маргит Карлквист
Margit Carlqvist
Дата рождения
11 февраля 1932
Возраст
94 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Улыбки летней ночи
(1955)
7.1
К радости
(1950)
6.6
Любовные парочки
(1964)
Фильмография Маргит Карлквист
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1964
1955
1950
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.6
Любовные парочки
Älskande par
драма, мелодрама
1964, Швеция
7.8
Улыбки летней ночи
Sommarnattens leende
мелодрама, комедия
1955, Швеция
7.1
К радости
Till glädje
драма
1950, Швеция
