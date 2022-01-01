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Улыбки летней ночи
Улыбки летней ночи, 1955: актеры и роли
Sommarnattens leende
Улыбки летней ночи
1955 / Швеция
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Улыбки летней ночи, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман
Ingmar Bergman
В ролях
Улла Якобссон
Ulla Jacobsson
Ева Дальбек
Харриет Андерссон
Harriet Andersson
Маргит Карлквист
Гуннар Бьёрнстранд
Gunnar Björnstrand
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