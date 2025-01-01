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Киноафиша Фильмы Улыбки летней ночи Цитаты из фильма Улыбки летней ночи

Цитаты из фильма Улыбки летней ночи

Petra the Maid И вот летняя ночь улыбнулась в третий раз.
Frid the Groom [зрителям] Для грустных, подавленных, бессонных, растерянных, испуганных, одиноких.
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Mrs. Armfeldt Я устала от людей. Но это не мешает мне их любить.
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Desiree Armfeldt Почему бы тебе не написать мемуары?
Mrs. Armfeldt Дорогая дочь, это имение я получила в обмен на обещание не писать мемуары.
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Mrs. Armfeldt Твой отец однажды выбросил меня из окна.
Desiree Armfeldt Оно было открыто?
Mrs. Armfeldt Нет, закрыто. Я упала прямо на подполковника. Позже он стал твоим отцом.
Desiree Armfeldt Ты сказала, что мой отец выбросил тебя.
Mrs. Armfeldt Я сказала, что он стал твоим отцом позже. Ты не слушаешь? Боже, как я его любила!
Desiree Armfeldt Который именно?
Mrs. Armfeldt Тот, кто выбросил меня из окна, конечно. Другой был дураком. Он никогда не умел ничего забавного.
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Mrs. Armfeldt Если бы люди знали, какое зло приносит слушание сплетен, им было бы всё равно на это, и они жили бы гораздо счастливее.
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Mrs. Armfeldt Нельзя защитить ни одного человека от всякого рода страданий. Вот что делает человека таким ужасно уставшим.
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[Жена Карла Магнуса только что сказала ему, что его любовница может быть связана с кем-то другим — он говорит жене]
Carl Magnus Я могу терпеть неверность жены, но если кто-то тронет мою любовницу, я превращаюсь в тигра.
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[Позже его любовница говорит ему, что жена может быть неверна — он отвечает ей]
Карл Магнус Я могу терпеть, если кто-то флиртует с моей любовницей, но если кто-то тронет мою жену, я превращаюсь в тигра.
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Mrs. Armfeldt Остерегайтесь добрых дел. Они слишком дорого обходятся и оставляют противный запах.
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Frid the Groom Мы взываем к любви, зовём её, умоляем, плачем о ней, пытаемся подделать её. Думаем, что владеем ею, и лжём о ней.
Petra the Maid Но у нас её нет.
Frid the Groom Нет, моя сладкая. Нам отказано в любви к любви. У нас нет этого дара.
Petra the Maid И наказания тоже.
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Carl Magnus Я буду верен, по крайней мере, семь вечностей наслаждений, восемнадцать ложных улыбок и пятьдесят семь нежных шёпотов без смысла. Я останусь верен, пока нас не разлучит большой зевок. Короче говоря, я останусь верен по-своему.
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Desiree Armfeldt Впервые я была по-настоящему невинна.
Mrs. Armfeldt Должно быть, это было рано вечером.
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Mrs. Armfeldt Почему молодость так беспощадна? И кто ей дал на это право?
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Mrs. Armfeldt [держит бокал с вином за ужином] Мои дорогие дети и друзья. По легенде, вино выжимают из винограда, сок которого вырывается, словно капли крови на бледной кожице ягод. Говорят также, что в каждую бочку этого вина добавляли каплю молока молодой матери и каплю семени молодого жеребца. Это придаёт вину тайные соблазнительные свойства. Кто пьёт его, делает это на свой страх и риск и должен нести за это ответственность сам.
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Desiree Armfeldt Любовь — это вечное жонглирование тремя шариками: сердце, слова и похоть. Как легко жонглировать этими тремя шарами и как легко уронить один из них.
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Carl Magnus Я участвовал в 18 дуэлях. Пистолет, рапира, рапира, копьё, лук, яд, винтовка. Меня ранили шесть раз.
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Desiree Armfeldt Я ударила его по голове кочергой.
Mrs. Armfeldt Что тогда сказал граф?
Desiree Armfeldt Мы решили расстаться по-хорошему.
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Mrs. Armfeldt Ваши дети очень красивые, особенно молодая девушка.
Fredrik Egerman Молодая девушка — моя жена, миссис Армфельт.
Mrs. Armfeldt Полагаю, у вас очень напряжённая жизнь, мистер Егерьман.
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Desiree Armfeldt Мы все знаем, что у каждого мужчины есть своё достоинство. Мы, женщины, имеем право на множество грехов по отношению к мужьям, любовникам и сыновьям, кроме одного — оскорбить их достоинство. Если мы это сделаем, то окажемся глупыми и должны будем нести последствия. Лучше сделать мужское достоинство своим главным союзником — ласкать его, успокаивать, говорить с ним нежно и обращаться с ним, как с самой дорогой игрушкой. Только тогда у нас в руках мужчина, у наших ног или там, где мы захотим видеть его в данный момент.
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Mrs. Armfeldt Кого мы приглашаем? Если это актёры, им придётся есть в конюшне.
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Charlotte Мужчины — ужасные, тщеславные и заносчивые. У них волосы растут по всему телу.
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Carl Magnus Я буду верен тебе, пока нас не разлучит великая зевота.
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Anne Egerman Почти всё, что приносит удовольствие, не является добродетелью.
Petra the Maid Тогда — ура пороку!
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Carl Magnus Вы адвокат?
Fredrik Egerman К вашим услугам.
Carl Magnus Я считаю вашу профессию паразитами общества.
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Fredrik Egerman Джентльмен не нападает на соперника, у которого спали штаны.
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