Carl MagnusЯ буду верен, по крайней мере, семь вечностей наслаждений, восемнадцать ложных улыбок и пятьдесят семь нежных шёпотов без смысла. Я останусь верен, пока нас не разлучит большой зевок. Короче говоря, я останусь верен по-своему.
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Desiree ArmfeldtВпервые я была по-настоящему невинна.
Mrs. ArmfeldtДолжно быть, это было рано вечером.
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Mrs. ArmfeldtПочему молодость так беспощадна? И кто ей дал на это право?
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Mrs. Armfeldt[держит бокал с вином за ужином]Мои дорогие дети и друзья. По легенде, вино выжимают из винограда, сок которого вырывается, словно капли крови на бледной кожице ягод. Говорят также, что в каждую бочку этого вина добавляли каплю молока молодой матери и каплю семени молодого жеребца. Это придаёт вину тайные соблазнительные свойства. Кто пьёт его, делает это на свой страх и риск и должен нести за это ответственность сам.
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Desiree ArmfeldtЛюбовь — это вечное жонглирование тремя шариками: сердце, слова и похоть. Как легко жонглировать этими тремя шарами и как легко уронить один из них.
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Carl MagnusЯ участвовал в 18 дуэлях. Пистолет, рапира, рапира, копьё, лук, яд, винтовка. Меня ранили шесть раз.
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Desiree ArmfeldtЯ ударила его по голове кочергой.
Mrs. ArmfeldtЧто тогда сказал граф?
Desiree ArmfeldtМы решили расстаться по-хорошему.
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Mrs. ArmfeldtВаши дети очень красивые, особенно молодая девушка.
Mrs. ArmfeldtПолагаю, у вас очень напряжённая жизнь, мистер Егерьман.
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Desiree ArmfeldtМы все знаем, что у каждого мужчины есть своё достоинство. Мы, женщины, имеем право на множество грехов по отношению к мужьям, любовникам и сыновьям, кроме одного — оскорбить их достоинство. Если мы это сделаем, то окажемся глупыми и должны будем нести последствия. Лучше сделать мужское достоинство своим главным союзником — ласкать его, успокаивать, говорить с ним нежно и обращаться с ним, как с самой дорогой игрушкой. Только тогда у нас в руках мужчина, у наших ног или там, где мы захотим видеть его в данный момент.
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Mrs. ArmfeldtКого мы приглашаем? Если это актёры, им придётся есть в конюшне.
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CharlotteМужчины — ужасные, тщеславные и заносчивые. У них волосы растут по всему телу.
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Carl MagnusЯ буду верен тебе, пока нас не разлучит великая зевота.
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Anne EgermanПочти всё, что приносит удовольствие, не является добродетелью.