Mrs. Armfeldt Твой отец однажды выбросил меня из окна.

Desiree Armfeldt Оно было открыто?

Mrs. Armfeldt Нет, закрыто. Я упала прямо на подполковника. Позже он стал твоим отцом.

Desiree Armfeldt Ты сказала, что мой отец выбросил тебя.

Mrs. Armfeldt Я сказала, что он стал твоим отцом позже. Ты не слушаешь? Боже, как я его любила!

Desiree Armfeldt Который именно?