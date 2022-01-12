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Мамочка-маньячка-убийца
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Serial Mom

Мамочка-маньячка-убийца, 1994

1994 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Типичная американская семья — как в рекламе. Большой дом в Балтиморе. Мамочка-домохозяйка: милая, любящая и настолько безупречная, что того и гляди запоет. Да, вот еще: когда детишки уходят в школу, а муж на работу, она… убивает.

С выбором очередной жертвы проблем нет: достаточно отдать предпочтение другой девочке поприятней чем ее дочурка, накричать на ее сына, надеть белые тапочки в День труда, не перемотать пленку на начало видеокассеты и ваши дни сочтены. И уж будьте уверены, разделается она с вами самым изощренным способом.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 13 апреля 1994
Возраст 16+
Режиссер
Джон Уотерс
Джон Уотерс
В ролях
Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер
Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон
Рики Лейк
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мамочка-маньячка-убийца 2 постера
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12 января 2022 16:55
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