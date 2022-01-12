Мамочка-маньячка-убийца, 1994

Типичная американская семья — как в рекламе. Большой дом в Балтиморе. Мамочка-домохозяйка: милая, любящая и настолько безупречная, что того и гляди запоет. Да, вот еще: когда детишки уходят в школу, а муж на работу, она… убивает.



С выбором очередной жертвы проблем нет: достаточно отдать предпочтение другой девочке поприятней чем ее дочурка, накричать на ее сына, надеть белые тапочки в День труда, не перемотать пленку на начало видеокассеты и ваши дни сочтены. И уж будьте уверены, разделается она с вами самым изощренным способом.