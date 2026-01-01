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Фильмография
Мэри Вивиан Пирс
Mary Vivian Pearce
Киноафиша
Персоны
Мэри Вивиан Пирс
Мэри Вивиан Пирс
Mary Vivian Pearce
Дата рождения
9 ноября 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Полиэстер
(1981)
6.4
Фотограф
(1998)
6.0
Розовые фламинго
(1972)
Фильмография Мэри Вивиан Пирс
6.4
Фотограф
Pecker
комедия, драма
1998, США
7
Полиэстер
Polyester
комедия
1981, США
6
Розовые фламинго
Pink Flamingos
комедия, криминал
1972, США
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