Наша рецензия

Чэд Катлер (Майкл Фассбендер) — великолепный гонщик. Он тратит свой талант, чтобы раздражать местных полицейских и развозить членов семьи по их не совсем обычным делам. Чэд — заботливый семьянин, у которого двое озорных детей и терпеливая красавица-жена. Они могут часами в редкий день вместе пролежать на диване за просмотром телевизионного шоу, позабыв о мирской суете, и по-настоящему наслаждаться компанией друг друга. Чэд — потомственный нон-конформист и маргинал, отвергающий…