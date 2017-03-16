Чэд Катлер (Майкл Фассбендер) — великолепный гонщик. Он тратит свой талант, чтобы раздражать местных полицейских и развозить членов семьи по их не совсем обычным делам. Чэд — заботливый семьянин, у которого двое озорных детей и терпеливая красавица-жена. Они могут часами в редкий день вместе пролежать на диване за просмотром телевизионного шоу, позабыв о мирской суете, и по-настоящему наслаждаться компанией друг друга. Чэд — потомственный нон-конформист и маргинал, отвергающий…
Фильм старается подниматься серьёзные темы, но делает это как-то робко и неуверенно. Некоторые сцены кажутся удачными, а некоторые просто повисают в воздухе, затягивая повествование и нагоняя скуку (губительно для фильма с такой небольшой продолжительностью). Да и сама история максимально прозаична, что тоже не добавляет радости.
Зато именно на этом фильме мне стало очевидно, что Фассбендер просто тратить свой талант впустую. Он хорошо играет, но с каждым разом всё более заметно - он играет самого себя. Мимика, движения, да и сами характеры начинают превращаться в какой-то единый архетип. Его стало слишком много на экране, а фильмы с его участием погружаются в average-категорию.
Как итог, сложно сказать что-то хорошее, но также сложно сказать и что-то откровенно плохое. Лучше ничего не говорить, ведь после этого фильма и в вашей голове ничего не произойдёт.
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