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Афера по-английски Афера по-английски
Киноафиша Фильмы Афера по-английски Отзывы о фильме «Афера по-английски»
Trespass Against Us Афера по-английски 2016 / Великобритания
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Афера по-английски»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Чэд Катлер (Майкл Фассбендер) — великолепный гонщик. Он тратит свой талант, чтобы раздражать местных полицейских и развозить членов семьи по их не совсем обычным делам. Чэд — заботливый семьянин, у которого двое озорных детей и терпеливая красавица-жена. Они могут часами в редкий день вместе пролежать на диване за просмотром телевизионного шоу, позабыв о мирской суете, и по-настоящему наслаждаться компанией друг друга. Чэд — потомственный нон-конформист и маргинал, отвергающий…

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Игорь Дугарев 16 марта 2017, 15:26
Оценка
Когда я только вышел с фильма, я решительным образом не мог определиться со своим мнением. Два часа я думал над тем, понравился мне фильм или не очень, но мои размышления так и не дали никакого внятного ответа. Уже прошло два дня, которые я решил дать себя на "переваривание", но ситуация не исправилась.
Фильм старается подниматься серьёзные темы, но делает это как-то робко и неуверенно. Некоторые сцены кажутся удачными, а некоторые просто повисают в воздухе, затягивая повествование и нагоняя скуку (губительно для фильма с такой небольшой продолжительностью). Да и сама история максимально прозаична, что тоже не добавляет радости.
Зато именно на этом фильме мне стало очевидно, что Фассбендер просто тратить свой талант впустую. Он хорошо играет, но с каждым разом всё более заметно - он играет самого себя. Мимика, движения, да и сами характеры начинают превращаться в какой-то единый архетип. Его стало слишком много на экране, а фильмы с его участием погружаются в average-категорию.
Как итог, сложно сказать что-то хорошее, но также сложно сказать и что-то откровенно плохое. Лучше ничего не говорить, ведь после этого фильма и в вашей голове ничего не произойдёт.
16 марта 2017, 15:26 Ответить
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