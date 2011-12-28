The Chemical Brothers "Не думай" (Don’t Think), 2012

Почти двадцать лет невероятные шоу группы поражают воображение поклонников во всем мире, на многотысячных стадионах, в клубах и на фестивалях. Но никогда еще ни одно шоу The Chemical Brothers не снималось на камеру. И вот – свершилось!

31 июля 2011 года группа выступала на фестивале Fuji Rock в Японии перед 50 тыс. зрителями. В это же время 21 камера записывала концерт, который позже режиссер Адам Смит превратил в музыкальный фильм. «Не думай» - психоделическое путешествие, в котором не успеешь моргнуть, как оказываешься в бурлящей толпе на горе Фуджи, в море света, звука, видео, марширующих роботов, галопирующих лошадей, стробоскопов, клоунов и, конечно, музыки. Ты не смотришь шоу – ты его чувствуешь. Не думай – просто позволь событиям увлечь тебя!

«Не думай» - первый концерт, снятый в Dolby 7:1 и системе «звук вокруг», а также смонтированный для киноэкрана с помощью самих музыкантов.