Colby CutlerНу, тогда они — идиоты. Большущие идиоты. Не слушай их, Тай. Не слушай. Из рыб. Да, может, их предки и были. Но не мои, не твои. Я думал, школа должна учить здравому смыслу.
Tyson CutlerМне там не нравится.
Colby CutlerПолнейшая трата времени, если честно. Они хотят контролировать твой мозг. Вот почему я и не посылал Чеда в школу. Ты должен противостоять этим убл###м, Тайсон... Чтобы они не покушались на нас.
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🥺
🤔
🥱
[Последние слова]
Chad CutlerЯ долго тебя не увижу. Хочу, чтобы ты был сильным. Это для тебя, хорошо? Держи это при себе. Теперь всё будет по-другому, Тай. Ты понимаешь? Да? Заботься о маме и слушай её. А ты смотри за сестрой. Я рассчитываю на тебя теперь, Тай. Я всегда знал, что могу. Всё в порядке, Тай. Всё в порядке. Не плачь, не при них. Смотри на меня. Прости, Тай. Я тебя очень люблю. Теперь ты должен стать мужчиной. Слышишь меня?