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Киноафиша Фильмы Афера по-английски Цитаты из фильма Афера по-английски

Цитаты из фильма Афера по-английски

Tyson Cutler Правда ли, что мы произошли от рыб?
Colby Cutler Что ты сказал?
Tyson Cutler Так в школе говорили.
Colby Cutler Ты меня слушай, мальчик, и слушай внимательно... Никто не скажет мне, что я произошёл из задницы обезьяны, или что твой дед был золотой рыбкой. Да ну. Что за чушь.
[пауза]
Colby Cutler Ты правда думаешь, что Бог создал нас из рыбы?
Tyson Cutler Учительница сказала.
Colby Cutler Ну, тогда они — идиоты. Большущие идиоты. Не слушай их, Тай. Не слушай. Из рыб. Да, может, их предки и были. Но не мои, не твои. Я думал, школа должна учить здравому смыслу.
Tyson Cutler Мне там не нравится.
Colby Cutler Полнейшая трата времени, если честно. Они хотят контролировать твой мозг. Вот почему я и не посылал Чеда в школу. Ты должен противостоять этим убл###м, Тайсон... Чтобы они не покушались на нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Последние слова]
Chad Cutler Я долго тебя не увижу. Хочу, чтобы ты был сильным. Это для тебя, хорошо? Держи это при себе. Теперь всё будет по-другому, Тай. Ты понимаешь? Да? Заботься о маме и слушай её. А ты смотри за сестрой. Я рассчитываю на тебя теперь, Тай. Я всегда знал, что могу. Всё в порядке, Тай. Всё в порядке. Не плачь, не при них. Смотри на меня. Прости, Тай. Я тебя очень люблю. Теперь ты должен стать мужчиной. Слышишь меня?
[пауза]
Chad Cutler Теперь ты — король, сынок.
[пауза]
Chad Cutler Так, Тайсон... Мы — Катлеры. Мы вместе. Ты готов?
[пауза]
Chad Cutler Гаввосы не должны думать, что они нас победили, ни за что. Не бойся, малыш. Я с тобой, понял? Понял?
[пауза]
Chad Cutler Мы сделаем это?
Tyson Cutler Да.
[пауза]
Chad Cutler На счёт три, хорошо?
[пауза]
Tyson Cutler Нет, нет!
[пауза]
Chad Cutler Раз... два... три!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colby Cutler Все мы так или иначе отсиживаем свой срок, рано или поздно. Тюрьма может быть Божьей лекарством, Тайсон. Она учит, что действительно важно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colby Cutler Кел?
[пауза]
Colby Cutler Собаки могут играть с кошками только до тех пор, пока не остаются с царапинами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Последние слова Келли]
Colby Cutler Собаки и кошки, Кел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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