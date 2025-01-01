[Последние слова]

Я долго тебя не увижу. Хочу, чтобы ты был сильным. Это для тебя, хорошо? Держи это при себе. Теперь всё будет по-другому, Тай. Ты понимаешь? Да? Заботься о маме и слушай её. А ты смотри за сестрой. Я рассчитываю на тебя теперь, Тай. Я всегда знал, что могу. Всё в порядке, Тай. Всё в порядке. Не плачь, не при них. Смотри на меня. Прости, Тай. Я тебя очень люблю. Теперь ты должен стать мужчиной. Слышишь меня?