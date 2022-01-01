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Хрустальный башмачок Хрустальный башмачок
Киноафиша Фильмы Хрустальный башмачок Хрустальный башмачок, 1960: актеры и роли
Хрустальный башмачок 1960 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Хрустальный башмачок, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Роу Александр Роу Alexander Rou Ростислав Захаров
В ролях
Раиса Стручкова Геннадий Ледях Елена Ванке Лесма Чадарайн Александр Павлинов Елена Рябинкина
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