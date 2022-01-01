Драгоценный подарок, 1956

Свой день рождения Карп Трофимович Сидоренко решает провести за любимым занятием – на рыбалке. В компании друзей и родственников герой отправляется на природу, предвкушая хороший улов. Племянник Карпа Трофимовича, Сашка Ватрушкин, собирается преподнести любимому дядюшке драгоценный подарок – огромную щуку, привезенную с Амура. Нужно только незаметно «подсадить» рыбу на удочку Сидоренко. Ватрушкин и его помощники даже не подозревают, к каким веселым и удивительным приключениям приведет их невинный обман…
Оригинальный подарок ко дню рождения решил преподнести заядлому рыбаку Карпу Трофимовичу его племянник — во время конкурса рыболовов он подцепил дяде на крючок огромную щуку.