Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Драгоценный подарок Драгоценный подарок
Киноафиша Фильмы Драгоценный подарок

Драгоценный подарок, 1956

1956 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Свой день рождения Карп Трофимович Сидоренко решает провести за любимым занятием – на рыбалке. В компании друзей и родственников герой отправляется на природу, предвкушая хороший улов. Племянник Карпа Трофимовича, Сашка Ватрушкин, собирается преподнести любимому дядюшке драгоценный подарок – огромную щуку, привезенную с Амура. Нужно только незаметно «подсадить» рыбу на удочку Сидоренко. Ватрушкин и его помощники даже не подозревают, к каким веселым и удивительным приключениям приведет их невинный обман…

  • Режиссером фильма стал признанный сказочник советского кинематографа Александр Роу. Его картины «Василиса Прекрасная» (1939), «Морозко» (1964), «Варвара-краса, длинная коса» (1970) стали классикой отечественного кинематографа. 
  • Один из любимых актеров Александра Роу – Георгий Милляр – появился в фильме в роли профессора Утятина. 
  • Владимир Володин, исполнивший в картине роль Карпа Трофимовича Сидоренко, в 1958 году сыграл еще в одном фильме Александра Роу – сказке «Новые похождения Кота в сапогах». 
  • Фильм «Драгоценный подарок» является стереоскопическим. Съемка велась с двух камер, расположенных друг от друга на таком же расстоянии, на котором находятся глаза человека. За счет этого удавалось достичь особой объемности изображения.

Оригинальный подарок ко дню рождения решил преподнести заядлому рыбаку Карпу Трофимовичу его племянник — во время конкурса рыболовов он подцепил дяде на крючок огромную щуку.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 1 ноября 1956
Возраст 0+
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Владимир Володин
Галина Степанова
Александр Лебедев
Мария Миронова
Мария Миронова
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Драгоценный подарок 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Приложение киноафиши