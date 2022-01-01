Драгоценный подарок, 1956

Жанр: комедия семейный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Свой день рождения Карп Трофимович Сидоренко решает провести за любимым занятием – на рыбалке. В компании друзей и родственников герой отправляется на природу, предвкушая хороший улов. Племянник Карпа Трофимовича, Сашка Ватрушкин, собирается преподнести любимому дядюшке драгоценный подарок – огромную щуку, привезенную с Амура. Нужно только незаметно «подсадить» рыбу на удочку Сидоренко. Ватрушкин и его помощники даже не подозревают, к каким веселым и удивительным приключениям приведет их невинный обман… Развернуть Режиссером фильма стал признанный сказочник советского кинематографа Александр Роу. Его картины «Василиса Прекрасная» (1939), «Морозко» (1964), «Варвара-краса, длинная коса» (1970) стали классикой отечественного кинематографа.

Один из любимых актеров Александра Роу – Георгий Милляр – появился в фильме в роли профессора Утятина.

Владимир Володин, исполнивший в картине роль Карпа Трофимовича Сидоренко, в 1958 году сыграл еще в одном фильме Александра Роу – сказке «Новые похождения Кота в сапогах».

Фильм «Драгоценный подарок» является стереоскопическим. Съемка велась с двух камер, расположенных друг от друга на таком же расстоянии, на котором находятся глаза человека. За счет этого удавалось достичь особой объемности изображения. Развернуть Оригинальный подарок ко дню рождения решил преподнести заядлому рыбаку Карпу Трофимовичу его племянник — во время конкурса рыболовов он подцепил дяде на крючок огромную щуку. Развернуть 6.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 1956 Премьера в мире 1 ноября 1956 Возраст 0+ Режиссер Александр Роу В ролях Владимир Володин Галина Степанова Александр Лебедев Мария Миронова Георгий Милляр Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат