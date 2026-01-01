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Александр Павлинов
Aleksandr Pavlinov
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Персоны
Александр Павлинов
Александр Павлинов
Aleksandr Pavlinov
Актерское амплуа
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.2
Хрустальный башмачок
(1960)
Фильмография Александр Павлинов
Жанр
Все
Мюзикл
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1960
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.2
Хрустальный башмачок
Khrustalnyy bashmachok Zolushki
фэнтези, мюзикл, семейный
1960, СССР
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
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