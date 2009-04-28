Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Екатерина Максимова
Екатерина Максимова Ekaterina Maximova
Киноафиша Персоны Екатерина Максимова

Екатерина Максимова

Ekaterina Maximova

Дата рождения
1 февраля 1939
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
28 апреля 2009
Место рождения
Москва, Россия

Биография Екатерины Максимовой

Екатерина Сергеевна Максимова — советская и российская артистка балета, актриса, педагог. Родилась 1 февраля 1939 года в Москве, скончалась там же 28 апреля 2009 года.

Окончила Московское хореографическое училище (ныне МГАХ) в 1958 году и была принята в балетную труппу Большого театра, где её репетитором стала великая Галина Уланова. В том же году Максимова дебютировала в партии Маши в балете «Щелкунчик». В 1957 году стала победительницей Всесоюзного конкурса артистов балета.

В 1980 году окончила ГИТИС как педагог-балетмейстер, а с 1982 года преподавала там на кафедре хореографии, с 1996 — профессор.

После скандального увольнения Григоровичем из Большого театра в 1988 году, с 1990 года работала педагогом-репетитором в театре «Кремлёвский балет». В 1998 году вернулась в Большой театр в качестве педагога.

Награды

  • Народная артистка СССР (1973)
  • Государственная премия СССР (1981)
  • Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1984)
  • Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1991)
  • Хрустальная Турандот (1993)

Популярные фильмы

Анюта 8.2
Анюта (1982)
Фуэте 6.7
Фуэте (1986)
Чаплиниана 6.5
Чаплиниана (1987)

Фильмография Екатерины Максимовой

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Чаплиниана 6.5
Чаплиниана Chapliniana
биография 1987, СССР
Фуэте 6.7
Фуэте Fuete
драма, мюзикл 1986, СССР
Анюта 8.2
Анюта Anyuta
драма, мюзикл 1982, СССР
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше