Екатерина Максимова

Екатерина Сергеевна Максимова — советская и российская артистка балета, актриса, педагог. Родилась 1 февраля 1939 года в Москве, скончалась там же 28 апреля 2009 года.

Окончила Московское хореографическое училище (ныне МГАХ) в 1958 году и была принята в балетную труппу Большого театра, где её репетитором стала великая Галина Уланова. В том же году Максимова дебютировала в партии Маши в балете «Щелкунчик». В 1957 году стала победительницей Всесоюзного конкурса артистов балета.

В 1980 году окончила ГИТИС как педагог-балетмейстер, а с 1982 года преподавала там на кафедре хореографии, с 1996 — профессор.

После скандального увольнения Григоровичем из Большого театра в 1988 году, с 1990 года работала педагогом-репетитором в театре «Кремлёвский балет». В 1998 году вернулась в Большой театр в качестве педагога.

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