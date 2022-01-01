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Брижит Роюан
Брижит Роюан
Brigitte Roüan
О персоне
Фильмография
Брижит Роюан
Brigitte Roüan
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Дата рождения
28 сентября 1946
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Брижит Роюан
Родилась 28 сентября 1946 года. Тулон, Франция.
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Фильмография Брижит Роюан
Медовый месяц в Згеже
комедия
2018, Франция
5.0
Основано на реальных событиях
триллер, драма
2017, Канада / Бельгия
5.0
Иллюзия любви
драма, мелодрама
2016, Франция / Бельгия
7.0
Истребители
приключения, комедия, мелодрама
2014, Франция
6.0
Любовь с риском для жизни
комедия
2010, Франция
7.0
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