«Иллюзия любви»: Рецензия Киноафиши

Безупречный роман

«Иллюзия любви» - фильм, получивший номинацию на золотую пальмовую ветвь в 2016м и семиминутные овации зала на Каннском фестивале, наконец, появился в российском прокате. Действие происходит после Второй мировой войны и охватывает 20 лет жизни страстной, свободной духом женщины, которая, состоя в браке без любви, влюбляется в другого человека.

Кадр из фильма «Иллюзия любви»

Сюжет построен по принципу рамочной композиции. Знакомство с историей начинается с эпизода, в котором мы видим главную героиню в возрасте, с мужем и сыном-подростком. Она выбегает из автомобиля, увидев знакомую улицу. Но куда она бежит - интрига, которая только нарастает по мере раскрытия содержания. Далее перед нами флэшбэк длиною в фильм.

Габриэль (Марион Котийяр) еще совсем молодая, мечтательно томящаяся девушка. Несмотря на свой возраст (41 год) Марион идеально передала образ сумасбродной дочери зажиточных родителей, облизывающую книгу и голой пишущей письма своему объекту страсти. Она настолько хочет влюбиться, что может и врезать мужчине за отказ от ее сердца. А у бога просит только одно: «подарить самое главное или дать умереть». Вечное витание в розовых облаках, родители принимают за нервное расстройство. И дабы быстрее избавиться от ненормальной дочери, выдают ее замуж за первого попавшегося холостяка. Взаимные признания в отсутствии любви, казалось бы, приведут отношения случайных супругов к быстрому финалу. Но мы помним начало фильма - брак, навязанный родителями, все еще в силе.

Кадр из фильма «Иллюзия любви»

Молодые супруги начинают вести обычную жизнь, почти успешно скрывая равнодушие. Но по закону психосоматики, у Габриэль появляются камни скопившегося бессилия или «каменная болезнь» (интерпретация мочекаменной болезни в XX веке). Заботливый муж отправляет ее на лечение в санаторий и тут-то молитвы героини будут услышаны. В санатории ее занимают не столько процедуры, сколько молодой раненный ветеран войны Андре (Луи Гаррель). Это встреча двух одиночеств - она разделяет его физическую боль, а он лечит ее душевную. Эта та любовь, при которой невозможно оторвать взгляд от объекта своего сердечка. Бурный роман, изображенный в весьма откровенных и детализированных сексуальных сценах, совсем как в самых сладких грезах девушек.

Но все когда-нибудь заканчивается, и санаторный отдых не исключение. Влюбленная женщина пишет письма, вкладывая в них всю себя без остатка. Романтичные порывы, бытовые моменты, угнетающая тоска по отношениям - всё это переносится на бумагу. А ответа от Андре все нет. Каждый визит почтальона сначала окрыляет, затем жестоко скидывает в яму ожидания.

Кадр из фильма «Иллюзия любви»

Томление прекращается, когда почтальон наконец приносит письма, которые так и не дошли до Андре. Возвращенные чернила окончательно отравляют сердце отвергнутой женщины, резко вернув ее в реальность. Вся ее истеричность улетучивается, она принимает свою брачную жизнь, которая очень похожа на идеальную. Автор романа наталкивает на мысль о том, что в браке любовь далеко не главное. Забота, принятие заскоков супругов, возможность вести размеренную безоблачную жизнь - это куда важнее, чем страсть. «Я не могу назвать себя несчастной», - говорит героиня не только за себя, но и за многих девушек. Габриэль - это очередной образ женщины, которая добавляла слишком много ванилина в воображаемую любовь. Очередная мадам Бовари или Анна Каренина.

Кадр из фильма «Иллюзия любви»

Николь Гарсия (режиссер) выбрала актеров, кажется, не из-за их громких имен, а благодаря их сходству с образами персонажей. Гаррель так привычно изображает депрессию с налетом загадочности, что уже сам не удивлен появлению мемов с ним. А Марион может передать любую эмоцию своими бездонными глазами. Разница в возрасте актеров тут совершенно незаметна. Мужа сыграл Алекс Брендюмель, его персонаж не был многословен, но хранил в себе определенную тайну, отчаяние от которой он прекрасно передавал мягким и добрым взглядом.

Кадр из фильма «Иллюзия любви»

Историю очень тонко дополняют места действия. Так, например, когда героиня живет в местах, окруженные горами, она максимально активна, много бегает за своими мечтами. Когда же муж увозит ее в семейный дом у моря, она безвольно плывет по течению, продолжая жить с нелюбимым мужчиной и устраивая семейные вечера. Когда муж навещает ее в санатории, героиня отмечает, что когда он приезжает - всегда дождь, завуалировав свое равнодушие к супругу унылой погодой.

Этот природный символизм можно и опустить, но не завораживающую красоту пейзажей. Операторская работа на высшем уровне, если вычленить все кадры природы из фильма, то получится очень эффектный рекламный ролик про курортные места Франции и Швейцарии. Все эти невероятные красоты вкупе с идеальным ретро-гардеробом Габриэль, легко переносят нас в прошлый век. Финал фильма выводит из флэшбэка и позволяя героине прибежать в квартиру Андре. Пазл обирается, шокируя тем, какую картину из себя представляет. Это идеальная французская мелодрама, изобилующая эстетически приятными кадрами и таящая в себе оригинальный поворот событий.

Бариева Лилия

В российском прокате с 19 января 2017 года

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